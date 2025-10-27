En medio de los escándalos de la farándula nacional, una de las figuras que brilló por la pantalla chica y que sobresale en plataformas digitales lanzó una dura arremetida desde esos espacios.

‘Juanda Caribe’, exconcursante de ‘Masterchef’ Colombia y que fue jurado de ‘¿Quién es la máscara?’ en Canal RCN, se sacudió de unos señalamientos muy personales en contra.

De hecho, lanzó un mensaje contundente en el que puso la cara en medio de esa situación y apuntó a quienes considera como responsables de amenazas que ha recibido.

¿Qué pasó con ‘Juanda Caribe, exparticipante de ‘Masterchef’ Colombia?

‘Juanda Caribe’, que participó en la edición de 2019 de ‘Masterchef’ Colombia, sorprendió con un aviso en contra de un espacio digital de chismes que lo ha señalado por un tema personal.

“Querían problemas, problemas van a tener”, afirmó de manera sorpresiva en la primera parte de una publicación desde su cuenta personal de Instagram, en un mensaje dirigido a una cuenta llamada Babaditos oficial.

“Jamás en mi vida 31 años he tenido una sola escena violenta con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa, unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer. Nunca en lo que llevo corrido de vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila Gandara, con quien tengo la bendición de ser precisamente padre de una mujer”, indicó.

El creador de contenido dio a entender que ha sido blanco de informaciones sobre supuestos asuntos personales de pareja, por lo que no solo salió al paso sino que apuntó contra el antes mencionado espacio digital por su responsabilidad ante el tema.

“Mensajes de odio y respeto hacia mí los recibo por parte de quienes con ojos de maldad siempre intentan enlodar mi nombre. Tengo mi conciencia y corazón en paz. He sido un hombre esforzado por darle a todas las mujeres que me rodean (mamá, mujer e hija) todo lo que puedo. No tomo, no fumo, no me drogo. He sido perseguido durante años por la página Babaditos oficial con miles y miles de chismes ataques e inventos durante años pero esto se acabó”, aseveró.

Al compartir específicamente la supuesta información en su contra, en la que relacionan a su actual pareja sentimental, Sheila Gandara, se sacudió del tema de manera tajante.

“Hoy he recibido el ataque más bajo e infame al inventar que le he pegado a una mujer y, en especial, a mi compañera sentimental. No soy hombre de peleas, nunca en mi vida he golpeado a ningún ser humano, ni hombre ni mujer, no me da pena decirlo, no se pelear”, aseguró.

Para rematar mostró algunos de los mensaje violentos que ha recibido en redes sociales para exponer la molestia por ese asunto, en el que señaló al espacio digital en cuestión.

“Amenazas de muerte y demás me están llegando hago responsable a Babaditos oficial de cualquier cosa que me pase a mí a mi familia y, en especial, a mi hija”, finalizó.

Por ahora queda esperar cómo se desarrolla este tema personal en la vida de un hombre que se ha caracterizado por su buen sentido del humor, a pesar de este amargo momento.

¿Cómo es el nombre real es ‘Juanda Caribe’, comediante y creador de contenido?

‘Juanda Caribe’, cuyo nombre real es Juan David Muñoz, es un comediante, creador de contenido e ‘influencer’ colombiano nacido en Barranquilla. Inició su carrera enfocándose en el humor costeño y publicaciones en redes sociales, sobresaliendo con videos cortos de 15 segundos en Instagram donde retrataba situaciones cotidianas de la costa Caribe.

Su formación incluye estudios en Comunicación Social en la Universidad Autónoma del Caribe, y antes de dedicarse profesionalmente al contenido digital ya había explorado la imitación de voces y personajes en su colegio y en eventos culturales.

Con el tiempo, Juanda Caribe expandió su presencia al medio televisivo, participando en programas nacionales como ‘Masterchef Celebrity’ y ‘¿Quién es la máscara?’, lo cual le permitió llegar a una audiencia más amplia.

Además, desarrolló un formato propio de entrevistas llamado “The Caribbean Show” y ha incursionado en la música con temas ligados al folclor costeño.

Juanda Caribe también es reconocido por su impacto social: en una campaña que lideró logró recaudar más de 125 millones de pesos en 14 horas para construir una vivienda digna para un niño vendedor ambulante de Barranquilla, lo que evidencia su interés por causas comunitarias.

Aunque su estilo es claramente humorístico, también ha enfrentado situaciones difíciles como robos y accidentes de tránsito que ha compartido públicamente.

