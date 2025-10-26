El concierto de Shakira en Cali del sábado 25 de octubre de 2025, el primero de los dos previstos en la capital vallecaucana, estuvo marcado por un hecho que sin duda estuvo por fuera del libreto.

El caso se presentó durante la entrada, por lo que resulta útil explicar cómo era la dinámica de ese momento para comprender cómo fue que el tema se salió por completo de los planes.

Video de entrada de Shakira en concierto de Cali, sábado 25 de octubre de 2025

La entrada de Shakira a la tarima para su concierto del sábado en Cali tuvo una llamativa puesta en escena, en la que la artista llegó vestida completamente con un traje plateado y gafas oscuras.

Lo interesante de ese momento fue que lo hizo en medio de una caminata cerca a los espectadores y acompañada de otras fanáticas que lucían un atuendo exactamente igual para darle un toque especial.

Esa introducción quedó registrada en las pantallas gigantes del estadio Pascual Guerrero de Cali, por lo que los presentes en el escenario fueron testigos de primera mano de esas imágenes.

El ingreso de la barranquillera al escenario principal se llevó a cabo en vivo y no se aplicó ninguna clase de grabación previa, por lo que hubo una huella de espontaneidad por parte de los asistentes al verla.

La sorpresa se presentó por un hecho que es posible calificar como inaudito por parte de una de las personas que estuvo en esa entrada, algo que se convirtió en un hecho fuera de los planes.

¿Qué pasó con fanática en concierto de Shakira en Cali?

Una de las mujeres que estuvo en la caminata junto a Shakira para la entrada de la artista colombiana a la tarima principal en Cali se salió del protocolo previsto, en situación que quedó registrada por una asistente.

A pesar de que Shakira debía estar adelante o más visible al ser, evidentemente, la protagonista del concierto tuvo un inesperado contratiempo por el comportamiento de una fanática que no pasó desapercibido.

La joven en cuestión se le adelantó a la cantante en la caminata frente a las cámaras, en medio de una evidente euforia por estar al lado de una figura que llevaba 19 años sin presentarse en la capital vallecaucana.

Sin embargo, hubo otros dos detalles que fueron mucho más engorrosos dentro de la estética de la entrada: uno correspondiente a su atuendo y el otro, por un comportamiento poco ortodoxo.

La seguidora apareció sin las gafas oscuras, con lo que le quitó la uniformidad al momento en el que Shakira aparecía imponente frente a los espectadores en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Pero aparte de su imagen, la joven sorprendió porque en plena puesta en escena del ingreso de la cantante barranquillera sacó su celular para grabarse como protagonista del momento.

“¿Quién fue la atrevida que se le adelantó a Shakira en la caminata y tras de eso se quitó las gafas y se grabó? Chicos no sean así”, escribió una seguidora que registró el momento más que sorpresivo.

Si bien el hecho no pasa de ser una simple anécdota y la artista fue el foco central para todos los espectadores, no pasa del todo desapercibido por lo inaudito si se tiene en cuenta la disciplina de la barranquillera en todos sus proyectos.

El segundo concierto de Shakira en Cali se lleva a cabo este domingo 26 de octubre de 2025, en un escenario que seguramente tendrá en cuenta todos los detalles en cuestión para evitarse una nueva situación engorrosa de este tipo.

