La presentadora colombiana Rochie Stevenson, reconocida por su participación en el programa ‘Día a día‘ y por su paso por ‘El Desafío’, reveló recientemente uno de los capítulos más duros y transformadores de su vida.

En una confesión profundamente emotiva, Rochie contó cómo atravesó una de las depresiones más fuertes que haya vivido, al punto de no querer seguir con vida, y cómo en medio de ese dolor encontró a Dios, quien —según dice— le dio un nuevo propósito.

“Había alcanzado todo lo que soñaba, pero no estaba bien. Me sentía humillada, me hablaba mal a mí misma, me decía que no era buena. Era una depresión silenciosa y profunda”, confesó.

Sin embargo, su participación en ‘El Desafío’ fue un punto de inflexión. Allí, asegura, vivió una experiencia sobrenatural que cambió su vida para siempre.

“Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché una voz que me dijo: ‘no te vas a dormir’. Pensé que era una broma de alguno de los camarógrafos, pero la voz volvió y me dijo: ‘agarra papel y lápiz’. Al principio dudé, pero finalmente lo hice. Entonces esa voz me dictó unas palabras que aún guardo en mi corazón”, recordó.

En esas hojas, Rochie escribió lo que escuchaba: “Cree en ti, eres mi hija amada. No temas, soy tu Señor. Tú eres mi sierva, no temas”.

En ese instante, dice, sintió una presencia que la envolvía y comenzó a llorar sin poder contenerse. “Fue una experiencia tan poderosa que estuve escribiendo desde las doce de la noche hasta las tres de la mañana. No quería que terminara. Sentí que Jesús estaba ahí, hablándome, sanándome”, contó emocionada.

A la mañana siguiente, se levantó con una alegría que hacía mucho no sentía. Aunque temía que la tildaran de loca, decidió compartir su experiencia con el camarógrafo y el asistente del programa, quienes, para su sorpresa, le creyeron.

Pero lo más impactante ocurrió días después, cuando nuevamente escuchó la voz que le pedía entregar un mensaje a una mujer que trabajaba en el hotel donde se hospedaban. “Me dijo: ‘recoge flores rosadas del jardín y llévaselas a María, la señora de la cocina. Dile que hace rato no me canta y que extraño sus canciones’”, relató.

Rochie dudó en hacerlo, pero finalmente obedeció. Cuando le entregó las flores a María y le repitió el mensaje, la mujer rompió en llanto.

“Me dijo: ‘¿cómo sabías eso?’. Ella confesó que solía cantar al Señor mientras oraba, pero por el trabajo se había alejado. Fue un momento muy fuerte; las dos lloramos y nos abrazamos. En ese instante supe que no estaba loca: era Dios manifestándose”, narró.

A partir de entonces, su vida cambió por completo. “El Señor transformó mi corazón. Cuando Él se manifiesta no te obliga a nada, simplemente te invita a decidir si lo sigues o no”, expresó. Con el tiempo, Rochie sintió el llamado de formar un grupo de oración en Bogotá, al que llamó “Llaves de Amor”, junto a familiares y amigas. “Empezamos rezando el rosario, y poco a poco más personas se unieron. Era increíble cómo el amor de Dios nos reunía”, añadió.

Hoy, Rochie Stevenson dice sentirse plena, en paz y agradecida. Su testimonio busca inspirar a quienes atraviesan momentos de oscuridad. “Yo quiero ser testimonio del amor de Dios. Si Él pudo sacarme de la depresión y darme una nueva vida, sé que puede hacerlo con cualquiera. Solo hay que abrirle el corazón”, concluyó.

