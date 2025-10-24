El joven artista colombiano Manuel Turizo, conocido por éxitos como “Una lady como tú” y “La bachata”, ha provocado una auténtica conmoción en redes sociales tras publicar una fotografía en la que aparece sin camisa, dejando al descubierto su figura.

Los fans del cantante respondieron con miles de reacciones, comentarios y compartidos que reflejan tanto su admiración como el impacto de la publicación.

En la foto se ve a Turizo de frente, en el escenario y sin camiseta, lo cual suscitó una ola de comentarios. Sin embargo, algo que llamó la atención fue una joven que en X reposteó la foto y escribió: “Los hombres matándose en el GYM y a nosotras nos gustan así, gorditos”, a lo que muchos reaccionaron asegurando que no entendían pues el cantante tiene un cuerpo “escultural”. Debido a eso otros internautas aseguraron que se trata de “sarcasmo”.

los hombres matándose en el gym y a nosotras nos gustan así, gorditos https://t.co/OFRMAEebbO — 10/10 pa los gringos (@marianamartzr) October 23, 2025

¿De dónde es Manuel Turizo?

El artista nació en Montería (Córdoba), ciudad en la que brotó su gusto por los negocios, pues desde pequeño ya se creía comerciante. Empezó vendiendo paletas en su conjunto residencial, posteriormente vendió gorras, camisetas y hasta los cuadernos y lápices de sus compañeros, contó en una entrevista en ‘The Juanpis Show’.

Cómo se llama la novia de Manuel Turizo

Desde hace varios años, el artista, que se hizo viral por decir en España que la colonización fue una “masacre”, mantiene una relación amorosa con Joselina Sorza, una joven de Valledupar a quien conoció por un amigo.

El monteriano la vio la primera vez que fue a cantar a Bogotá y ahí quedó encantando, aunque no pretendía enamorarse.

