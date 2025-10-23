Continúa el misterio sobre la muerte de la ‘influencer’ Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, quien era amiga de la hermana de Yina Calderón y falleció el pasado 15 de octubre de 2025.

(Vea también: Alarmante llamada de ‘Baby Demoni’ a mejor amigo antes de su muerte: “Alguien más estaba”)

El núcleo de la investigación está en manos de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, entidades que mantienen el caso abierto y trabajan para determinar si la muerte de la cantante obedeció exclusivamente a factores médicos o hay factores externos del deceso.

Los informes preliminares no descartan que estas señales físicas estén relacionadas con el deterioro de salud de la cantante. No obstante, es importante indicar que estas versiones aún no son concluyentes y se esperan los resultados oficiales de Medicina Legal para aclarar las dudas que rodean el caso.

Reporte médico sobre la muerte de Baby Demoni

De acuerdo con información divulgada por Noticias RCN, en las últimas horas se conoció un reporte médico preliminar sobre la muerte de la creadora de contenido.

Según el informe médico preliminar, la causa de la muerte fue una lesión cerebral irreversible provocada por la falta de oxígeno, secuela de varios paros cardiorrespiratorios.

En este sentido, podría tomar fuerza la hipótesis de que falleció de causas naturales. Sin embargo, esta versión debe ser contrastada por el informe final de Medicina Legal, que aún no sale a la luz, el cual será decisivo para esclarecer este misterioso deceso.

Amigo de Baby Demoni asegura que ella tuvo discusión con su pareja

En diálogo con el podcast ‘Más Allá del Silencio’, su mejor amigo, quien es conocido como La Fresa más Nea, indicó que ‘Baby Demoni’ sostuvo una acalorada discusión con su pareja, el cantante urbano Samor One, quien fue la persona que la encontró inconsciente y pidió ayuda a los vecinos para llevarla al hospital.

El escenario se describió como sospechoso, pues la artista presentaba marcas y lesiones en el cuerpo que podrían corresponder a violencia externa o autoinfligida.

