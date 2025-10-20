La repentina muerte de la ‘influencer’ bogotana Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, ha provocado gran conmoción y sigue bajo investigación de las autoridades. Según versiones recogidas por Noticias Caracol, la joven habría tenido una fuerte discusión con su pareja, el creador de contenido ‘Samor One’, poco antes de su fallecimiento. Amigos cercanos relataron que Alejandra les envió audios llorando y en crisis emocional antes de que se confirmara su muerte en circunstancias confusas. Uno de ellos, Robin Alexis Parra, afirmó temer por su vida tras hacer públicas sus declaraciones sobre el caso.

Por su parte, la también creadora de contenido Yina Calderón, amiga de la víctima, aseguró que el cuerpo de Alejandra presentaba signos de asfixia y pidió que la muerte no quede impune. Otro allegado, conocido como ‘ChinchePB’, reveló que días antes la joven se había sometido a una liposucción y sufrió dos paros cardiovasculares durante el procedimiento. Mientras tanto, ‘Samor One’ reconoció que discutieron y que, al regresar al apartamento, la encontró “haciéndose daño”. Las autoridades, junto con Medicina Legal y la Fiscalía, investigan si la muerte de la joven fue consecuencia de su cirugía, un acto autoinfligido o si hubo intervención de terceros.

¿Qué pasó en el hospital con ‘Baby demoni’ y su mamá?

La mamá de ‘Baby demoni’ rompió el silencio y utilizó las redes sociales para destaparse sobre la muerte de su hija. En un video de 9 minutos, la mujer se desahogó sobre los trágicos días que ha tenido que vivir desde que su hija falleció. Incluso, contó lo que sucedió con Alejandra en el hospital, antes de que ella muriera.

“Estar en la clínica hablándole al oído, pasar una noche tan terrible en vela porque fue la peor noche de mi vida. Hablarle sin ella poderse mover, con el soporte mecánico y decirle ‘amor, quédate, no te vayas, no me hagas esto, no le hagas esto a tu niña’. Yo sabía que ella estaba luchando y le salió una lágrima del ojito, yo se la limpié”, contó.

Por otra parte, la mujer aseguró que su hija vivía bajo control y maltrato constante. “Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él. Me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó”, afirmó, agregando que la joven sentía que su novio “le tenía envidia”.

Entre lágrimas, la madre recordó las conversaciones en las que le pedía a su hija alejarse de esa relación y perseguir su felicidad. “Usted nació para ser grande, para brillar, mi amor. Yo solo quiero que sea feliz y que pueda hacer las cosas que yo nunca pude hacer”, expresó. Finalmente, pidió a las autoridades que la muerte de su hija no quede en la impunidad, mientras avanza la investigación para determinar si su fallecimiento fue consecuencia de un acto de violencia o de circunstancias médicas posteriores a la cirugía estética que se había practicado días antes.

