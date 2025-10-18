La reconocida DJ colombiana Marcela Reyes volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir una publicación profundamente emotiva que despertó preocupación entre sus seguidores. En el video, la artista aparece llorando frente a la cámara mientras expresa el dolor que ha vivido tras la muerte de su expareja, el cantante Bayron Sánchez, conocido en el mundo musical como B-King, y los señalamientos que ha recibido desde entonces.

El video, publicado el 17 de octubre, muestra a Reyes visiblemente afectada, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras se escucha su voz en un audio lleno de reflexiones sobre los momentos difíciles que ha atravesado. La DJ explicó que durante el último mes su vida ha estado marcada por el duelo, la tristeza y los ataques de personas que han intentado “apagar su brillo y su energía” mediante críticas y comentarios malintencionados.

Este mensaje coincidió con el primer mes del fallecimiento de B-King, quien fue hallado sin vida en México después de haber desaparecido junto a un amigo. La noticia conmocionó al entorno musical urbano y dejó una huella profunda en Reyes, con quien mantuvo una relación de más de siete años. Desde entonces, la artista ha enfrentado un proceso emocional complejo, amplificado por las especulaciones y las críticas en redes sociales.

Entre lágrimas, la DJ compartió una reflexión que muchos interpretaron como un llamado a la resiliencia.

“Levántate incluso aunque duela; aunque la mala energía no quiera que abras tus alas, ábrelas más grandes aún y vuela tan alto hasta donde quieras llegar”, expresó Reyes en su mensaje, recalcando la importancia de no dejarse vencer por la adversidad.

En otro fragmento de su relato, reconoció que llegó a pensar en renunciar a su carrera artística debido al peso del dolor y la presión mediática. Sin embargo, afirmó que decidió continuar gracias al apoyo de su familia, sus seres queridos y su fe. “Hay procesos que sacan lágrimas, pero hay que secarlas y seguir adelante. Aunque uno piense en tirar la toalla, siempre hay que tomar más fuerza y avanzar de la mano de Dios”, aseguró.

El duelo de Marcela Reyes se vio empañado por los comentarios negativos que surgieron tras el asesinato de B- King, pues algunos recordaron los conflictos que ambos vivieron antes de separarse. Ante estos señalamientos, tanto la artista como su equipo legal aclararon que no tenía relación alguna con lo ocurrido y pidieron respeto en medio del difícil momento. La DJ enfatizó que su prioridad ha sido sanar emocionalmente y continuar con su vida lejos de la controversia.

A pesar del dolor, Reyes transmitió un mensaje de esperanza y fortaleza, destacando que las pruebas más duras pueden convertirse en oportunidades para crecer. “Estoy segura de que lo que viene es mucho más grande, porque pasé las pruebas con honores. Ahora estoy lista para asumir cosas mucho más grandes y mejores”, señaló con convicción.

Su testimonio causó una ola de apoyo por parte de seguidores, colegas del medio y figuras del entretenimiento, quienes le enviaron mensajes de aliento y solidaridad. En redes sociales, muchos destacaron su valentía por mostrarse vulnerable y por hablar abiertamente de los desafíos emocionales que atraviesa.

El caso de Marcela Reyes también abrió nuevamente el debate sobre la presión que enfrentan los personajes públicos en la era digital. La exposición constante, los juicios en línea y las críticas sin fundamento pueden amplificar el sufrimiento de quienes atraviesan procesos personales delicados.

En este contexto, el video de la DJ sirvió como recordatorio del impacto emocional que puede tener la pérdida y la necesidad de empatía hacia las figuras del espectáculo, que también viven duelos y crisis más allá de los escenarios.

