El pasado 29 de septiembre, Marcela Reyes concedió una entrevista para hablar de su vinculación al caso de B-King, pues desde que él murió, muchas personas empezaron a acusarla y vincularla al caso. Ella quería explicar la difícil situación que vive a raíz de esas acusaciones, pero terminó siendo protagonista de una psicofonía.

(Vea también: “No lo puedo creer”: mamá de B-King quedó atónita por noticia que le dio Julio Sánchez Cristo)

En el minuto 19:50, luego de que le hicieran una pregunta y antes de que ella respondiera, se escucha claramente una voz que dice “matar”. En el momento de la entrevista, nadie se dio cuenta. Así es como suena:

Lee También

El momento pasó desapercibido en la entrevista, pero fue en TikTok donde rescataron esta situación y la hicieron viral. Varios creadores de contenido de temas paranormales o que han seguido el caso de B-King empezaron a reaccionar y amplificar lo sucedido en la entrevista.

En diferentes videos reprodujeron esta psicofonía ocurrida en W Radio y con la famosa DJ.

Tal fue la relevancia del caso que este lunes, en el programa de Julio Sánchez Cristo, hablaron del tema. Cuando el programa estaba por finalizar, el reconocido periodista empezó a hablar del tema, escucharon los videos que habían publicado en TikTok e, incrédulos, pidieron escuchar el audio original, para no dejarse manipular.

Julio Sánchez se mostró incrédulo frente a esta situación, pero muchas personas y periodistas de la mesa sí creyeron que ese ruido que se escucha en la entrevista se trata de una psicofonía.

Así fue como revivieron, en el programa de este 6 de octubre, la aterradora situación (clic acá).

¿Quién está involucrado? Parapsicólogo dio detalles de la muerte de B-King

El parapsicólogo Edwin Ocampo reveló detalles sobre la muerte de los DJ colombianos en México. Dio revelador dato.