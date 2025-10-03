La mamá de B-King sigue muy golpeada por la muerte del cantante. Eso quedó demostrado en la más reciente entrevista con W Radio, en la que hubo momentos en los que se quedó en silencio y sollozaba recordando situaciones que ha vivido desde el asesinato del cantante.

Cuando ella hablaba de la justicia que espera se haga en el este caso, Julio Sánchez Cristo le dio una noticia que la desconcertó. Estaba relacionada con los colombianos que fueron capturados recientemente en México y que estaban investigando su vinculación con el caso de B-King.

“Ayer hubo audiencia con los cuatro colombianos capturados y denunciaron torturas y violación del debido proceso de ellos. Es probable que esas personas no sean acusadas por el asesinato de su hijo, sino por una extorsión“, le dijo el periodista y conductor del informativo de W Radio.

— No lo puedo creer, respondió la madre de B King.

— Ellos dice que a ellos los torturaron y que no les están llevando bien el proceso. Eso lo dijeron delante de la asistencia legal de Colombia, complementó Sánchez Cristo en la información.

— ¿Uno qué hace ahí, Julio? Qué impotencia. ¿Será que nunca se va a saber por qué le hicieron eso?, se cuestionó la madre del cantante.

Aunque Adriana tiene el contacto de la persona que la Fiscalía mexicana que está en la investigación del caso, ella asegura que no ha tenido mucho contacto con nadie, a pesar de que la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto. “Desde que me vine de allá, no me han dado información. El investigador me dijo que iba a buscar la verdad, pero no tengo información”, aseguró.

Lo último que tuvo fue una llamada de una policía de investigación de desaparecidos. “Me dijo que si yo podía ir a hacer algo con unos videos, pero la verdad no he querido ir a México”, contó.

Así las cosas, la investigación de B-King parece no tener muchos avances. A pesar de que hay una vivienda, un vehículo e imágenes de lo que pasó aquel día de su desaparición, las autoridades no han dado ni un solo resultado claro que arroje luces de lo que pasó con el cantante colombiano.

Para la madre de B-King, este ha sido un dolor que jamás había sentido antes. Asegura que reflexiona constantemente sobre lo que sucedió en México, pero aún no haya ninguna explicación. “Lo que le hicieron a mi hijo fue muy duro. Me lo volvieron nada. Me lo torturaron. Él no se merecía esa muerte“, dijo Adriana en los micrófonos de W Radio.

