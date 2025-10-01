Desde el pasado 24 de septiembre, familiares de cuatro colombianos del Valle del Cauca no tienen información clara sobre su situación judicial, luego de que fueran capturados en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, en el Estado de México. Tres de ellos son oriundos de Cartago y uno, de Obando.

Los detenidos fueron identificados como Yuli Catherine Felicidad Zapata, Juan Fernando Córdoba Rendón, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Yónier Alexander Mantilla Gómez. Junto a ellos también fueron aprehendidos dos mexicanos: Jorge de la Cruz y Luis Alberto Rojas Venado.

¿Los relacionarían con el asesinato de B-King y Regio Clown?

Los familiares en Colombia manifestaron su preocupación al enterarse de que existiría una versión según la cual los vallecaucanos estarían siendo relacionados con los asesinatos del reguetonero Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera, Regio Clown. Ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre y sus cuerpos hallados un día después; la Fiscalía mexicana informó oficialmente del caso el 22 de ese mes.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades en México no han confirmado públicamente los motivos de las capturas. Según las familias, las detenciones estarían rodeadas de inconsistencias y presuntas arbitrariedades.

Versión de los familiares

Stefany Zapata, hermana de Yuli Catherine, aseguró a medios que su familiar fue detenida en un procedimiento irregular. Dijo que la mujer iba regresando a su casa después de una diligencia en migración y que “el único crimen que cometió fue pasar por el sitio a la hora equivocada”.

Señaló que la camioneta en la que se movilizaba su hermana fue retenida bajo la excusa de que era robada. Además, contó que, según la información que recibieron, afuera de la residencia donde ocurrió el operativo también había dos vehículos de lujo y una moto en la que llegó uno de los mexicanos capturados.

“Lo que sabemos en este momento es que les han dado varias órdenes de captura y aparecen como si los liberaran y los capturaran. Hay muchas inconsistencias en el caso”, denunció.

