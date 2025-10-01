Una situación bastante grave se conoció el pasado 20 de septiembre en México, ya que un hombre, identificado como Carlos Arellano, denunció públicamente que su hija de apenas 14 años había fallecido en medio de un procedimiento estético.

(Ver también: Joven nutricionista fue asesinada: su agresor reveló que lo hizo “por orden de una canción”)

Según comentó el hombre, su expareja, la madre de la menor, junto al padrastro que es cirujano estético, decidieron saltarse los protocolos de su permiso para llevarla al quirófano a hacerle un aumento de busto, pero allí se habrían ocasionado problemas al punto de tener esta consecuencia fatal.

En principio, dijo el hombre, la mujer le comentó que la hija estaba hospitalizada por problemas de salud relacionados con Covid-19 y luego que su fallecimiento se había presentado debido a una enfermedad infecciosa.

Lee También

Sin embargo, minutos después la verdad salió a la luz y supo que fue en medio de una cirugía estética. De hecho, el día del velorio el hombre pudo ver cómo el cuerpo de la menor ya tenía los implantes en su pecho.

Así lo relató:

“Le pregunté 2 veces y me dijo: no le hice nada”, aseguró Carlos Arellano, padre de Paloma Nicole, quien falleció a causa de una aparente negligencia médica por parte de la pareja de su madre. Aún falta el dictamen histopatológico para poder determinar la causa de la muerte. pic.twitter.com/JTTJAe0Ll6 — Nacho Lozano (@nacholozano) September 25, 2025

Debido a esta situación, Carlos presentó una demanda ante la Fiscalía de Durango y este miércoles, primero de octubre, las autoridades capturaron a Paloma Jazmín, madre de la menor, y Víctor Manuel, médico que operó a la adolescente y pareja de la mujer.

Según la fiscal Sonia Yadira de la Garza, la mujer fue acusada por los delitos de omisión de cuidados, participación activa en el procedimiento y falsificación de documentos oficiales, mientras que al hombre de hacer la cirugía estética sin la autorización del padre de familia.

Por su parte, la necropsia determinó que el fallecimiento se dio por un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, recordando que la menor fue operada el 12 de septiembre y falleció ocho días después.

(Ver también: La hacienda donde hallaron lujos y pistas del crimen de B-King y Regio Clown: hay escabroso detalle)

Por lo pronto, los implicados estarán en prisión preventiva mientras se avanza en el proceso judicial debido al fallecimiento de la menor de 14 años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.