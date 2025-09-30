Un hecho violento conmocionó a Ciudad de México en la noche del 29 de septiembre. El estilista e influencer Miguel de la Mora, de 28 años, fue asesinado a las afueras de su salón de belleza, Micky Hair, en pleno corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana.

Según los reportes iniciales, De la Mora salió de su establecimiento ubicado en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk cuando fue interceptado por hombres armados que lo esperaban en el lugar. Los agresores le dispararon y huyeron en una motocicleta, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque planeado.

Las autoridades confirmaron que no hubo intento de robo ni de extorsión. “Sabemos que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo”, informó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en su cuenta de X.

Añadió que la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan de manera conjunta para esclarecer el crimen y que se ordenó reforzar los operativos de control de motocicletas en la zona.

Los clientes de Miguel de la Mora

El asesinato de Miguel de la Mora sacudió al mundo del entretenimiento, pues el joven estilista se había posicionado como uno de los más influyentes de la industria de la moda y la belleza en México.

Entre su selecta clientela figuraban artistas como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón, quienes lo reconocían no solo por su talento, sino también por la cercanía y confianza que cultivaba en su salón.

La noticia provocó indignación entre sus seguidores y en la opinión pública, tanto por la violencia del ataque como por el hecho de que ocurriera en una de las zonas más vigiladas de la capital. La Fiscalía de CDMX aún no revela las líneas de investigación, mientras crece la presión para que se esclarezcan los motivos y se identifique a los responsables.

Este crimen, ocurrido en una de las colonias de mayor visibilidad y tránsito, reaviva las preocupaciones por la seguridad en Ciudad de México, donde episodios de violencia de alto perfil siguen aumentando, teniendo en cuenta que en esta misma zona estaban B-King y Regio Clown, los artistas colombianos asesinados en las últimas semanas.

