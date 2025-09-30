Miguel de la Mora Larios, conocido como ‘Micky’, fue un reconocido estilista y empresario de 28 años, originario de Jalisco, que alcanzó gran popularidad entre celebridades mexicanas gracias a su talento en extensiones y tratamientos capilares de alta calidad.

Fundó Micky Hair Salon, primero en Zapopan y, tras su éxito, abrió en 2024 una segunda sucursal en Polanco, Ciudad de México, donde consolidó su prestigio atendiendo a figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscy Escoto, detalla Infobae México.

El 30 de septiembre de 2025 se confirmó su asesinato en su salón de Polanco, tras un ataque directo perpetrado por hombres armados que viajaban en motocicleta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México investigan el crimen, apoyándose en cámaras de seguridad para identificar a los responsables, añade ese medio.

Lee También

De la Mora no solo ofrecía servicios de estilismo, sino que también transmitía un mensaje de empoderamiento y confianza a sus clientas, resaltando la importancia de la belleza como parte de la identidad personal.

En septiembre, había participado en una colaboración con L’Oréal Pro, mostrando su visión innovadora del estilismo, destaca ese portal.

Su legado queda marcado por su pasión por la moda, la creatividad y su capacidad para inspirar seguridad y autoestima en quienes atendía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.