Dos personas murieron y cerca de 10 resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en una iglesia mormona en el estado de Michigan, norte de Estados Unidos. Además, el edificio también fue incendiado.

El sospechoso, un hombre de 40 años de la vecina localidad de Burton, fue abatido por las fuerzas del orden tras el ataque, informaron autoridades, sin especificar el motivo del atacante. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el tiroteo de “horrendo”.

La iglesia fue incendiada en Michigan

Imágenes del lugar mostraban a socorristas llevando a personas en camillas y una gran columna de humo oscuro salir de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad en las afueras de la ciudad de Flint.

To the Mormon population of my state, I grieve with you today for your losses. May Grand Blanc, Michigan receive the blessing of God & find healing within the arms of the community. pic.twitter.com/5MgTISC8o3 — Bryce Lipscomb 🟨⬛️ (@BryceMLipscomb) September 28, 2025

“Mi esposo escuchó a personas gritar”, dijo a la AFP Dobbie Horkey, que vive a menos de 200 metros de la iglesia. “Escuché disparos. Todos regresamos a nuestras casas y esperamos. Luego llegaron las ambulancias […] y nos dijeron que el atacante había sido neutralizado […] y ahora, el humo se ha extendido por todas partes”.

El jefe de la policía local, William Renye, declaró a periodistas que el sospechoso condujo su vehículo por la puerta principal de la iglesia a eso de las 10:25 a. m. y luego comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el interior con un rifle de asalto.

En ese momento, había “cientos de personas dentro de la iglesia que asistían al servicio religioso”, dijo. Las autoridades creen que el hombre armado también incendió deliberadamente la iglesia antes de ser abatido por los agentes que acudieron al lugar, dijo Renye.

