El tema de conversación más importante en Colombia durante las últimas horas ha sido el del salario mínimo, pues el presidente Gustavo Petro anunció un aumento del 22.7 % y ahí se ha abierto una gran discusión, pues los trabajadores están felices porque van a recibir más dinero, pero los empresarios dicen que van a sufrir y eso tendría consecuencias importantes.

Por eso mismo, distintas opiniones han rondado en las redes sociales, desde críticas hasta aplausos al presidente por tomar esta determinación, recordando que el valor salió por decreto al no llegar a un acuerdo en la negociación entre trabajadores, empresarios y el mismo Gobierno Nacional.

Una de esas críticas llegó del periodista de W Radio Julio Sánchez Cristo, quien aseguró que esta determinación puede tener un efecto ‘boomerang’ para la economía nacional.

Ante esto, el que salió a enfrentar a Sánchez Cristo fue el periodista deportivo Iván Mejía, siempre muy controversial en sus opiniones, quien lo trató de “cortesano de palacio” y “meretriz del establecimiento”, refiriéndose específicamente del salario mensual que recibe.

Cortesano de palacio. Meretriz del establecimiento. Julito se mete 200 millones mensuales y sufre por el mínimo y la pensión del pueblo. https://t.co/SC3S9gyTs0 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) December 30, 2025

Dicha respuesta recibió cientos de comentarios en las redes sociales, tanto de quienes le recuerdan que él también ganaba un dineral cuando estaba en Caracol Radio, como de quienes lo defienden por decir que no se debería meter con el dinero y el salario del pueblo en Colombia.

Al final esta es solo una de las tantas discusiones que hubo en las redes sociales desde que el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para 2026.

En cuánto quedó el salario mínimo para 2026

Cabe recordar que con ese aumento del 22.7 %, los trabajadores recibirán un salario base de 1’750.905 pesos, pero con el auxilio de transporte de 249.095 pesos, el valor real es de 2’000.000 de pesos.

