James Rodríguez, que estrenó nuevo equipo, es uno de los que espera con ansiedad el sorteo de este viernes 5 de diciembre para el Mundial de 2026, que tuvo la aparición del nuevo álbum de Panini como sorpresa previa.

Lo interesante es que sorprendió a más de uno de los fanáticos que suele llenarlo porque, por la dimensión de este libro, ya los puso a sacar cuentas de cuánto puede costar esa pasión.

¿Cuántas láminas tiene el nuevo álbum de Panini para el Mundial de 2026?

El álbum de Panini para el Mundial de 2026 cuenta con 980 láminas en 112 páginas, de acuerdo con la información divulgada por la cuenta de X de El Var Central sobre el tradicional formato que se convierte en el más grande de la historia hasta el momento.

Cabe remarcar que ahora los sobres que traen las mencionadas figuras con las fotografías e información de los jugadores de cada una de las 48 selecciones participantes, entre otros aspectos, van a tener 7 piezas.

Joder, el libro gordo de Petete es un cómic.. cuánto va a costar llenar ese mamotreto? https://t.co/VFkuKTlYU4 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) December 4, 2025

Según contó por esa misma red social el periodista colombiano Félix de Bedout, el tradicional álbum de Panini saldrá a la venta desde abril de 2026 a nivel nacional, todo un reto para los fanáticos.

Precisamente, en medio de la dimensión de la nueva presentación del álbum de Panini con más equipos participantes que las anteriores ediciones, la reacción de Iván Mejía fue punzante.

“Joder, el libro gordo de Petete es un cómic. ¿Cuánto va a costar llenar ese mamotreto?”, escribió el periodista deportivo retirado desde su cuenta personal de X sobre el tema, al replicar un video del tema.

Cabe recordar que el Mundial de 2026 es el primero que cuenta con 48 seleccionados en el campeonato, que también es innovador porque tendrá tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los detalles que tiene en vilo para quienes esperan llenarlo es que solo hasta marzo de 2026 se conocerán los últimos seis equipos, después de los repechajes al Mundial, con cuatro de Uefa y dos del resto de confederaciones.

La Selección Colombia, ausente en la pasada edición de la principal competencia del fútbol internacional, está pendiente de los rivales que salgan en el sorteo de este viernes 5 de diciembre.

Ubicado en el bombo 2, es claro que no enfrenta en fase de grupos a ninguno de los que están en ese mismo espacio (Croacia, Suiza, Austria, Uruguay, Marruecos, Senegal, Japón y Australia), ni a suramericanos (Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia en caso de clasificar).

Por ahora, la presentación del nuevo libro que guarda a muchos de los jugadores participantes y demás detalles lleva a inevitables comparaciones con la más reciente edición del formato.

¿Cuántas láminas tuvo el álbum de Panini para el Mundial de 2022?

El álbum oficial de Panini para la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022, uno de los coleccionables más esperados en el mundo del deporte, estuvo compuesto por un total de 670 láminas diferentes para ser coleccionadas.

Este número de estampas fue estándar para la mayoría de las ediciones de los mundiales de fútbol organizadas por Panini, manteniendo la tradición y el desafío para los coleccionistas de todo el planeta.

La estructura del álbum, distribuida a lo largo de 80 páginas, permitió a los coleccionistas adentrarse en la emoción del torneo a través de la representación visual de todos los equipos participantes.

La colección fue diseñada para incluir láminas de las 32 selecciones clasificadas, según lo detallan sitios web especializados en coleccionismo y análisis deportivos como el portal de Panini Collectors y la propia Panini Store.

La distribución de las 670 láminas se organizó de manera temática. Cada una de las 32 selecciones nacionales contó con 20 láminas exclusivas, las cuales se dividían en dos secciones principales: el escudo oficial de la federación y la foto del equipo, más 18 figuras individuales de los jugadores más representativos de cada plantilla.

Además de las selecciones, la colección incluyó varias secciones especiales que completaban el total de 670 láminas. Estas secciones especiales abarcaron el logo oficial de la Fifa, las sedes y estadios del torneo en Catar, el trofeo oficial de la Copa del Mundo y las láminas dedicadas a los balones oficiales y las mascotas.

Por último, una característica adicional y muy valorada fueron las láminas especiales (o ‘stickers extra’) con bordes de color que representaban jugadores leyenda y novatos, lo que aumentó el atractivo de la búsqueda entre los coleccionistas.

