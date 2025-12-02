Bavaria celebra la llegada de James Rodríguez como nuevo embajador de Cerveza Águila en un momento clave para el fútbol colombiano. La Selección Colombia regresa al Mundial de Fútbol 2026 tras un recorrido en el que el liderazgo de James ha sido decisivo para cohesionar, inspirar y guiar al equipo hacia el torneo deportivo más importante del mundo.

La alianza se enmarca en el territorio de marca ‘El fútbol es con Águila’, que reafirma el papel de Bavaria como uno de los principales impulsores del deporte colombiano.

La presencia de James fortalece este mensaje al encarnar de forma natural lo que representa Águila: un liderazgo inspirador, una pasión que une y una capacidad única para mover a un país entero. Así como James ha sabido impulsar a la Selección, Águila ha acompañado por décadas a los colombianos en los momentos que unen al país.

La relación de Bavaria con James y el fútbol colombiano está marcada por una historia de apoyo al talento nacional. A los 12 años, Rodríguez brilló al ganar el Pony Fútbol, el torneo juvenil más reconocido del país, iniciando una carrera que lo llevaría a la cima del deporte a nivel global.

Por su parte, Cerveza Águila, como aliado estratégico, ha estado presente en los hitos más emblemáticos de la Selección Colombia y las ligas locales, apoyando por más de 30 años a los ídolos y promesas emergentes.

“Hoy celebramos una noticia que nos llena de orgullo. La llegada de James como embajador de nuestra Cerveza Águila refleja el poder que tiene el deporte para unirnos e inspirarnos. En Bavaria creemos en el talento que mueve al país y acompañar a un jugador que ha sido clave en el regreso de Colombia al Mundial reafirma nuestro compromiso con el fútbol y con millones de hinchas que viven esta pasión. Águila seguirá siendo el símbolo de unión y celebración en cada emoción que nos regala la Selección”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

La llegada de James a la plataforma ‘El futbol es con Aguila’ representa la unión entre un jugador que ha marcado generaciones y una marca cuyo propósito ha sido emocionar y unir al país alrededor del futbol colombiano.

Su experiencia internacional, trayectoria y capacidad para inspirar a otros lo convierten en la figura ideal para esta etapa en la que Colombia vuelve a creer y a soñar en grande. James será la imagen central de todas las campañas y activaciones de Aguila, fortaleciendo la presencia de Bavaria en los espacios donde se construye identidad y orgullo nacional.

