La Selección Colombia sumó una nueva victoria en el último partido del año frente a Australia en Nueva York, un partido muy cerrado, pero que el equipo manejó bien para conseguir un sólido triunfo por 3-0.

Uno de los anotadores de este compromiso fue James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, quien marcó el penalti que en su momento significó el 1-0 parcial y sigue creciendo su gran historia con el combinado nacional.

De hecho, con esta anotación el colombiano ya mira de reojo un nuevo récord que es el de máximo anotador de la ‘Tricolor’, pues actualmente lo es en partidos oficiales, pero igual quiere ser el absoluto.

Tabla de máximos goleadores de la Selección Colombia

El líder es Radamel Falcao García, pero el ’10’ ya se le acerca y 2026 podría ser el año en el que consiga escalar a la primera posición. Actualmente el top cinco está de la siguiente manera:

Jugador Goles 1. Falcao García 36 goles 2. James Rodríguez 31 goles 3. Arnoldo Iguarán 25 goles 4. Luis Díaz 21 goles 5. Faustino Asprilla 20 goles

Cabe destacar que en este encuentro, otro de los anotadores fue el delantero guajiro Luis Díaz, quien llegó a 21 anotaciones a sus 28 años y escaló hasta la cuarta posición del escalafón, siendo Arnoldo Iguarán su siguiente objetivo.

La buena noticia es que estos dos jugadores, que son los referentes del equipo de Néstor Lorenzo, están en un gran nivel y los aficionados confían plenamente en ellos para conseguir el mejor resultado en la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, los jugadores vuelven a sus equipos para seguir con la temporada, teniendo en cuenta que el próximo encuentro será hasta dentro de cuatro meses, pues la siguiente fecha Fifa está programada para jugarse entre el 23 y 31 de marzo.

En dichas jornadas, Colombia jugaría contra Croacia y Francia, dos rivales de mucho nivel, pero falta la confirmación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

