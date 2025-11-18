Con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, Colombia goleó 3-0 a Australia este martes en partido amistoso, el último duelo antes de un 2026 en el que disputará el Mundial de Norteamérica.

Con los tantos en los minutos 76 y 88 de los referentes cafeteros, los únicos inamovibles en la titular del entrenador Néstor Lorenzo, la selección colombiana selló ante los Socceroos en Nueva York un año de altibajos. Lerma cerró la goleada en el 90+2.

Cuestionados por largos periodos por no mostrar un rendimiento sobresaliente, los ‘cafeteros’ consiguieron su clasificación al Mundial, luego quedar ausentes en la edición de 2022, al terminar terceros de la clasificatoria sudamericana, detrás de Argentina y Ecuador.

Ahora, el DT argentino ultima detalles de la plantilla que llevará al torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

El de este martes fue el noveno encuentro sin perder al hilo, incluido el del fin de semana pasado con victoria 2-1 ante Nueva Zelanda.

Colombia conocerá el 5 de diciembre sus rivales en el sorteo del Mundial, que arranca en junio.

