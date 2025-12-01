Lejos de las controversias deportivas en Colombia, Luis Díaz dejó en alto el nombre del país gracias a que se convirtió en el único jugador de Bayern Múnich incluido en el equipo ideal de la Bundesliga en la fecha 12.

El delantero colombiano puso gol y asistencia en el triunfo de su equipo ante St. Pauli en el Allianz Arena, de local, lo que sirvió para obtener una calificación de 8,6 por parte de los expertos.

Lo llamativo es que otras grandes figuras como Harry Kane acabaron por fuera de la lista, en la que se destacaron en su mayoría los de Hoffenheim, que derrotó 3-0 al Augsburgo, y de Friburgo, que goleó 4-0 a Mainz. En total aportaron siete jugadores (cuatro y tres, respectivamente).

Esta se convierte en una nueva confirmación de que el paso de Luis Díaz de Liverpool a Bayern Múnich se convirtió en un auténtico acierto para el jugador y para su nuevo club, que ve cómo arma el caos en la Bundesliga.

Esta fue la alineación en la que el colombiano sobresalió por su buena actuación como el único representante de Bayern Múnich, lo que sirve para demostrar que es, sino el mejor, uno de los más destacados en lo que va de la temporada en Alemania:

🇩🇪 Bundesliga Team of the Week | GW12. pic.twitter.com/Mr1gTXjgyN — WhoScored (@WhoScored) December 1, 2025

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Díaz ha disputado la temporada 2025-2026 con Bayern y hasta ese momento había jugado 19 partidos con el club y anotado 12 goles en todas las competiciones, según datos de portales de estadísticas como FC Tables.

De acuerdo con estadísticas actualizadas para la temporada 2025‑26, Luis Díaz ha anotado 7 goles en la Bundesliga, gracias al más reciente gol que marcó en la victoria contra St. Pauli en el Allianz Arena.

Según los datos oficiales de la ficha de la temporada 2025/26 de Luis Díaz con Bayern en la Champions League, el delantero colombiano ha anotado 3 goles en lo que va de esa edición, en 4 partidos disputados.

No obstante, su aporte en la Liga de Campeones de forma acumulada, sumando sus goles en este torneo desde su llegada a Bayern, es superior. Tras marcar un doblete en el triunfo 2‑1 sobre Paris Saint‑Germain (PSG), Díaz alcanzó un total de 14 goles en Champions League en su carrera, lo que lo convierte en el máximo goleador colombiano en la historia del torneo, empatado con Jackson Martínez.

Estos números demuestran que aún siendo su primera temporada en el club, Luis Díaz ha tenido un impacto importante en la ofensiva del Bayern, colaborando en goles y muestras de adaptación rápida al fútbol alemán.

¿Cuál es el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich?

El salario de Luis Díaz en Bayern Múnich fue reportado en 2025 con base en su contrato recién firmado con el club alemán. Según varias fuentes confiables, Díaz recibirá un sueldo bruto anual de aproximadamente 14 millones de euros, según Bein Sports.

Ese monto lo ubica claramente entre los mejores pagados del plantel, aunque no en los puestos más altos que ocupan figuras como Harry Kane o Jamal Musiala.

En cifras más familiares, el salario de Díaz al año en euros equivale a un ingreso bruto anual significativo, y algunos reportes calculan que neto, dependiendo de impuestos y retenciones correspondientes en Alemania, podría situarse en torno a 10 a 10,4 millones de dólares por temporada.

La cifra del sueldo bruto de Luis Díaz en Bayern Múnich convertida a valores en Colombia se aproxima a 52.422 millones de pesos, una cantidad que lo pone en la lupa de propios y extraños a nivel internacional.

Este contrato representa un aumento sustancial en comparación con lo que ganaba anteriormente en su etapa en la Premier League con Liverpool, donde su salida y actual ausencia es uno de los temas que es parte de la controversia por los malos resultados del tradicional club inglés.

