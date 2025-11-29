El Bayern Múnich venció 3-1 al St. Pauli en el Allianz Arena por la jornada 12 de la Bundesliga, en un partido más sufrido de lo esperado para el líder del campeonato.
El encuentro comenzó con sorpresa, cuando al minuto 6 Andréas Hountondji aprovechó un error de Konrad Laimer y venció a Manuel Neuer, adelantando al equipo visitante.
LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.
St. Pauli, con un bloque defensivo sólido, obligó al Bayern a buscar espacios con paciencia, apoyándose en las bandas, especialmente con Luis Díaz, quien fue uno de los más insistentes en ataque.
Tras varios intentos frustrados y dos remates al palo, los bávaros lograron empatar al minuto 44. Díaz luchó por una pelota dentro del área y desde el piso asistió a Raphael Guerreiro, que puso el 1-1 antes del descanso.
En el segundo tiempo, Bayern mantuvo la posesión y generó llegadas, pero se encontró con un rival ordenado que incluso tuvo opciones para volver a pasar al frente.
Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Joshua Kimmich envió un centro que Luis Díaz conectó de cabeza al minuto 90+3 para sellar la remontada y darle tres puntos vitales al Bayern, que preserva su invicto y liderazgo en la liga.
Nicolas Jackson anotó el tercero del Bayern en el minuto 90+7. Los bávaros están invictos en la Bundesliga y suman 34 puntos de 36 posibles en 12 partidos disputados.
