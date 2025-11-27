Jhon Jáder Durán sigue viviendo una temporada bastante complicada en Turquía, pues su regreso a Europa no ha sido el soñado precisamente por cuestiones de lesiones, ausencias, cambio de técnico y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Jhon Jáder Durán sufre “fractura por estrés”, según César Augusto Londoño: ¿de qué se trata?)

De hecho, hace poco regresó de una lesión, marcó un gol en el clásico y los hinchas se ilusionaron con que podían ver el mejor nivel del colombiano, ese que mostró con el Aston Villa de Inglaterra, pero la realidad es que no ha podido afianzarse ni siquiera en la titular.

Este jueves, 27 de noviembre, el futbolista ingresó al segundo tiempo para el compromiso con Ferencváros por la quinta fecha de la Europa League para tratar de romper el 1-1, pero no se pudo acomodar y al final terminó yéndose expulsado.

Lee También

Y es que en tiempo de reposición, el central lo marcó con mucha fortaleza, el colombiano se fue a reclamarle, cayó en la trampa de encararlo, le dio un cabezazo y al final el juez le sacó la tarjeta roja.

Esta fue la expulsión de Jhon Jáder Durán:

🟥 Expulsión de Jhon Jader Durán por Europa League. Juzguen ustedes.

pic.twitter.com/ANFHo7HdCA — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 27, 2025

Y es que cabe recordar que desde que llegó al equipo turco, el futbolista solo ha participado en siete compromisos de 18 posibles entre Liga de Turquía y Europa League, en los que ha participado en apenas un gol, que fue precisamente en el compromiso contra Besiktas que se jugó el pasado dos de noviembre. Ese nivel lo ha llenado de críticas por parte de los aficionados, quienes incluso ya piden que lo devuelvan al Al Nassr de Arabia Saudita, aún dueño de sus derechos deportivos.

(Ver también: Exponen video de Jhon Jáder Durán en muy delicada situación: se prenden las alarmas en Turquía)

Además, este resultado no deja muy tranquilos a los aficionados, puesto que actualmente el equipo marcha en el puesto 18 de la Europa League con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, quedando a cuatro del líder que es el Midtjylland.

* Pulzo.com se escribe con Z