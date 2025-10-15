Así como se reveló un duro castigo en Colombia, una de las grandes figuras del fútbol nacional en el exterior quedó en evidencia luego de una importante ausencia de las canchas.

Jhon Jáder Durán rompió su silencio ante un periodista que expuso la situación del jugador que llegó a competir en Turquía como gran promesa, pero que es blanco de críticas.

¿Por qué Jhon Jáder Durán no juega con Fenerbahce?

Jhon Jáder Durán ha estado alejado de Fenerbahce debido a una lesión desde el 27 de agosto de 2025, cuando salió con muestras de dolor en la eliminación de su equipo contra Benfica en la Champions League.

El periodista Murat Asik relató en el diario Sports Digitale un encuentro que tuvo con el delantero y en el que quedó en evidencia la impotencia y frustración detrás de su caso. Así lo replicó El Tiempo.

Lee También

“Durán finalmente llegó al borde de las lágrimas: ‘Me duele, no puedo convencer a nadie’, decía”, contó el periodista sobre su conversación con el futbolista colombiano de 21 años. Agregó: “En otras palabras: ‘Me duele, me duele, ¿por qué no debería jugar?’”.

Sobre esas expresiones de dolor que el comunicador puso sobre la mesa soltó algunos hechos que parecen determinantes para entender la situación por la que pasa el jugador, que busca el sueño de llegar al Mundial de 2026.

De hecho, Asik explicó que el futbolista tiene la oportunidad de ir con la Selección Colombia al evento en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no parece lógico que busque estar por fuera de actividad.

“¿Acaso a este tipo no le importa la selección y no juega? No. Tiene dolor, y es una situación difícil. Una fractura por estrés es una lesión grave. No desaparece por sí sola”, indicó el reportero.

¿Qué tipo de lesión tiene Jhon Jáder Durán?

Jhon Jáder Durán atraviesa una lesión que ha cobrado atención mediática por su naturaleza algo confusa. En agosto de 2025, mientras jugaba para el Fenerbahçe ante el Benfica, sintió un pinchazo fuerte en la parte posterior de la rodilla derecha tras un salto, lo que lo obligó a abandonarse en el suelo.

Sin embargo, ese no es el único problema que se le ha reportado. En junio de 2025 fue desconvocado de la Selección Colombia por presentar una recidiva de dolor lumbar, un dolor persistente en la zona baja de la espalda que le impidió mantenerse en la concentración.

Más adelante, el periodista César Augusto Londoño informó que Durán presenta una fractura por estrés, que es un tipo de lesión ósea causada por sobrecargas repetitivas, y aunque los detalles no han sido confirmados oficialmente por el club, este diagnóstico explica que no se recurra a cirugía en este momento y que el seguimiento sea muy cuidadoso.

Por otra parte, algunos medios indican que podría haber aspecto muscular o de hematoma involucrado, dado que las resonancias no mostraban una lesión contundente en ciertos casos, lo que ha causado debate sobre la exactitud del diagnóstico.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Jáder Durán con Fenerbahce?

La alegría para Jhon Jáder Durán es que ya tiene alta médica con Fenerbahce y está listo para regresar a la actividad de nuevo en el torneo de Turquía, de acuerdo con el medio Skorer

“¡Buenas noticias para el Fenerbahce sobre Jhon Durán! La decisión final está en manos de Tedesco. Podría ser incluido en la convocatoria. La última palabra sobre Durán la tomará el entrenador Tedesco, que se reunirá con su equipo médico antes de tomar una decisión”, indicó el medio citado.

El director técnico Domenico Tedesco mira de reojo el caso del delantero colombiano, que llegó como gran refuerzo para esta temporada, de cara al duelo contra Fatih Karagümrük.

Durán ha estado en el ojo del huracán debido a su condición, mucho más luego de la salida del estratega portugués José Mourinho, que falló en su propósito de brillar en torneos europeos con Fenerbahce.

* Pulzo.com se escribe con Z