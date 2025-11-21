Así como Luis Díaz quedó en la mira en Europa, Teófilo Gutiérrez puso bajo lupa a Jhon Jáder Durán sobre su actualidad en Selección Colombia de cara al próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Sigue a PULZO en Discover

Video de Teófilo Gutiérrez sobre Jhon Jáder Durán en Selección Colombia

El barranquillero se refirió a Jhon Jáder Durán en conversación con Toque Sports, en medio de un análisis que hizo acerca de la Selección Colombia y sus atacantes en la actualidad.

“No mencionamos a Durán y, para mí, es uno de los mejores ‘9’ que tiene Colombia”, afirmó, aunque al referirse al carácter que tiene recordó: “Todo el mundo lo tuvo, Maradona, todo el mundo”.

Teófilo Gutiérrez reconoció su propia personalidad controversial al explicar cómo eso era un motor al momento de aportar en el seleccionado patrio cuando era convocado.

“Yo en los clubes que estaba me peleaba, pero era el número uno en la convocatoria. A mí me llamaba el técnico y me decía: ‘Tranquilo, que vas a venir’. Ya me daba tranquilidad y yo en la selección cuando me ponía la [camiseta] amarilla me transformaba”, relató.

Por lo mismo, el jugador de Junior de Barranquilla exaltó la actualidad de su colega de 21 años de edad, que milita en Turquía. “Ese pelado, ya sabe que no puede dar más papaya, pero es un gran jugador, es un potencial, juega en Europa y todavía está joven”, afirmó.

Precisamente, en tono jocoso, el delantero barranquillero soltó entre chiste y chanza una jocosa recomendación para tener de nuevo al jugador de 21 años con el seleccionado nacional. “Hay que meterle dos trancazos y ya”, aseguró Gutiérrez entre risas.

Al final, el exmundialista colombiano explicó la manera en la que el carácter de cada uno de los jugadores tiene una influencia dentro de los grupo competitivos en el fútbol.

“Él no es que sea así, es su personalidad. Él lo dijo: ‘Yo me creo el mejor del mundo’. De eso se trata. ¿Lucho [Díaz] no se cree el mejor del mundo? Hay algunos jugadores que tú más o menos identificas en el camerino quién es quién y lo demuestra jugando que es tranquilo y quién es bravo”, indicó.

¿Qué pasó con Jhon Jáder Durán en Selección Colombia?

En 2025, Jhon Jáder Durán tuvo varios episodios polémicos con la Selección Colombia que han marcado su relación reciente con el equipo nacional. Primero, fue desconvocado antes de un partido clave contra Argentina por las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, debido a una recaída por dolor lumbar, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Al abandonar la concentración, Durán negó que haya habido una discusión grave con el técnico Néstor Lorenzo, aunque circulaban rumores en medios de un enfrentamiento.

Por su parte, el asistente técnico Amaranto Perea salió al paso diciendo que sí hubo molestia cuando fue sustituido en un partido anterior, “algo normal”, pero descartó que se trate de un conflicto profundo o pelea de camerino.

Además, ha sido reportado que algunos compañeros de la selección habrían dado un “ultimátum” y que el grupo de Selección Colombia le pidió a Durán mejorar algunas actitudes para volver a ser llamado.

En paralelo, el delantero habría pedido no ser convocado para partidos recientes para concentrarse en su recuperación física con su club, lo cual fue aceptado por el cuerpo técnico.

Sobre su futura convocatoria, el entrenador Néstor Lorenzo fue contundente: señaló que Durán “no puede dudar” si quiere volver al equipo nacional, en un mensaje claro sobre su exigencia por compromiso y regularidad.

¿Cuántos partidos disputó Teófilo Gutiérrez con Selección Colombia?

Teófilo Gutiérrez disputó 52 partidos oficiales con la Selección Colombia, según Transfermarkt. Durante esos encuentros, anotó 15 goles, como también reportado por la misma fuente.

En cuanto a los torneos en los que participó con la Tricolor, tuvo presencia en varias competencias importantes. Estuvo en la Copa América 2011 y la Copa América 2015. Además, formó parte del plantel colombiano para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde marcó uno de los goles del equipo.

También jugó partidos de eliminatorias sudamericanas para Copas del Mundo: según Wikipedia, participó en la clasificación tanto para Brasil 2014 como para Rusia 2018.

Por otro lado, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Teófilo fue parte del equipo colombiano Sub-23 que compitió, lo cual añade una experiencia extra a su trayectoria internacional.

Aunque su número de partidos no es muy alto en comparación con otros referentes, Teófilo Gutiérrez tuvo un recorrido significativo con Colombia en torneos de peso: Copas América, un Mundial y competencias olímpicas, además de varias eliminatorias.

* Pulzo.com se escribe con Z