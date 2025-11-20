Atlético Nacional venció 1-0 al América en la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay. El conjunto paisa anotó en el minuto 73, luego de un centro de Marlos Moreno que remató de cabeza Mateus Uribe para vencer a Jorge Soto.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Comenzó la barrida en Millonarios, luego del semestre para el olvido; ahora se buscan laterales)

Al cierre de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, el ‘Verdolaga’ sumó sus primeros tres puntos y comparte el liderato con Junior, que también venció 1-0 al Medellín en el Metropolitano de Barranquilla. Los ‘Diablos rojos’ y el ‘Poderoso’ quedaron con 0 unidades.

Así va la tabla del grupo A de la Liga Betplay:

Lee También

Club Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Junior 1 +1 3 Nacional 1 +1 3 Medellín 1 -1 0 América 1 -1 0

¿Cómo va el grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay?

El otro cuadro lo lidera el Deportes Tolima, que venció en su visita 0-1 al Fortaleza, debutante en esta instancia del certamen. Los ‘Pijaos’ obtuvieron tres puntos, los mismos de Bucaramanga, debido a su triunfo de local contra Santa Fe, también por la mínima diferencia.

No obstante, el elenco de Ibagué tiene la cima por la diferencia deportiva que le otorga el punto invisible, el cual obtuvo al haber conseguido una mejor posición por su rendimiento durante el ‘todos contra todos’.

Así quedó el grupo B de cuadrangulares:

Club Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Tolima 1 +1 3 Bucaramanga 1 +1 3 Santa Fe 1 -1 0 Fortaleza 1 -1 0

Así se jugará la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay

Grupo B, sábado 22 de noviembre:

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza (5:00 p. m.).

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga (7:30 p. m.).

Grupo A, domingo 23 de noviembre:

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional (5:45 p. m.).

América vs. Junior (8:00 p. m.).

* Pulzo.com se escribe con Z