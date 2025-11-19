Pese a las victorias sobre Nueva Zelanda y Australia en la más reciente fecha Fifa por parte de la Selección Colombia, no todo fue emocionante ni sencillo, pues algunos jugadores vivieron momentos de mucho temor en pleno suelo estadounidense.

Según comentó el periodista Ricardo Orrego, quien estaba cubriendo al combinado nacional para Blu Radio, luego del primer compromiso el técnico Néstor Lorenzo les dio algunas horas a los jugadores para que pudieran salir y despejarse.

En eso, algunos se fueron de compras, aprovechando para adquirir celulares, ropa y mucho más. Sin embargo, en un momento uno de los jugadores- de quien no se reveló el nombre- notó que los estaban persiguiendo, por lo que le advirtió a la seguridad del centro comercial en el que estaban y a la policía de Fort Lauderdale, en Florida.

De inmediato, las autoridades activaron un plan para detener el vehículo en el que iban los presuntos delincuentes y ahí se presentó la principal sorpresa, ya que dos de los tres hombres eran colombianos, compatriotas de los futbolistas.

Al hacer la respectiva revisión del vehículo, comentó el periodista, se encontraron armas, guantes de látex y elementos usados para robos. Además. se descubrió que los colombianos involucrados no tenían papeles para estar en Estados Unidos, pero igual ya tenían un amplio prontuario allí, por lo que lo más seguro es que ni siquiera los judicialicen en ese territorio, sino que los deporten de forma inmediata.

Lo cierto es que no se conocen las identidades ni de los delincuentes ni de los jugadores implicados por seguridad, pero igual es una cuestión para tener en cuenta porque ni los futbolistas se salvan de la delincuencia que ya se está expandiendo incluso en territorio norteamericano.

Afortunadamente, los futbolistas no sufrieron de ninguna manera, se reintegraron a la concentración, luego viajaron a Nueva York y consiguieron la victoria frente a Australia para cerrar el año de la mejor manera, esperando que 2026, año del Mundial, sea mucho mejor.

