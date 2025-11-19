Este miércoles, 19 de noviembre, se jugó el partido que terminó la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano entre Bucaramanga y Santa Fe, un juego muy entretenido por el nivel que mostraron ambos equipos en el todos contra todos.

Este era un compromiso muy importante porque en el primer partido del grupo, Tolima-que tiene el punto invisible- le ganó a Fortaleza en condición de visitante, por lo que estos dos equipos ya necesitaban ganar para que no se les fuera desde la primera jornada.

Ambos equipos salieron con mucha intensidad, pero Bucaramanga desde muy temprano hizo respetar su casa, pues luego de un tiro de esquina, Luciano Pons le ganó la posición al ‘Turro’ Olivera, cabeceó y mandó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, cuando parecía que el partido se iba a acomodar a favor del conjunto santandereano, finalizando el primer tiempo sufrió de la expulsión de Gustavo Charrupí por una pisada muy fuerte sobre Harold Santiago Mosquera, lo cual hizo que el segundo tiempo fuera mucho más complicado.

🔴⚽ ¡Roja en Bucaramanga! ¡Gustavo Charrupí le hizo falta a Santiago Mosquera y se fue expulsado! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/mQpXJzmF6T — Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2025

De hecho, en los segundos 45 minutos el ‘León’ apretó y buscó de todas las maneras posibles, pero no fue efectivo y perdió su primer compromiso de los cuadrangulares.

Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay

Con la victoria de Tolima y Bucaramanga, la tabla de posiciones quedó así:

Equipo Puntos 1. Tolima 3 2. Bucaramanga 3 3. Santa Fe 0 4. Fortaleza 0

Cómo será la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Por lo pronto, los técnicos buscarán recuperar lo mejor posible físicamente a sus jugadores y corregir los errores de la primera fecha para el segundo encuentro, que será en cuestión de días.

La segunda jornada de este grupo se jugará de la siguiente manera:

Santa Fe vs. Fortaleza: sábado 22 de noviembre a las 5:00 de la tarde.

Deportes Tolima vs. Bucaramanga: sábado 22 de noviembre a las 7:30 de la noche.

