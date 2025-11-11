Independiente Santa Fe está en un momento clave de su temporada, pues luego de un complicado torneo, pasado por lesiones, salida del técnico y problemas, ahora está cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales, pues necesita vencer a Alianza FC para meterse a la fiesta de los ocho.

Sin embargo, en medio de ese panorama, todo lo relacionado al próximo año ya ronda en las oficinas de las directivas, pues hay jugadores que se pueden ir, otros que ya se renovaron (caso Rodallega y Mafla) y otros que pueden llegar para reforzar la nómina pensando en la Copa Libertadores.

Es más, uno de los jugadores más importantes, Harold Santiago Mosquera, no seguirá, lo cual les afecta mucho a los aficionados del conjunto bogotano.

Qué pasó con Harold Santiago Mosquera

Esta era una noticia que se venía rumoreando desde hace varios días, pero en la mañana de este martes, 11 de noviembre, el mismo presidente de la institución, Eduardo Méndez, confirmó que no seguirá vistiendo de rojo.

“Yo con él hablé, hablé con su empresario y el pedimiento que hicieron para Santa Fe es imposible pagarlo. Hay que ser responsable. Yo tengo todavía compromisos en la 11/16 y por eso hablamos y la verdad era imposible, ni siquiera negociable para Santa Fe”, dijo Méndez, en diálogo con Carlos Antonio Vélez.

Y agregó: “Al ver usted números, hace realidades, pero no, la verdad es una cifra inalcanzable. Él creo que tiene algún compromiso con otro club. Primero está la responsabilidad. Yo no quiero ver a un Santa Fe que en febrero no tenga con qué pagar”.

“Yo hablé con el representante de Harold Mosquera, pidieron una cifra impagable para Santa Fe. La plata que varios clubes han ofrecido por él es buena para el club. Él ya tiene un compromiso con otro club”: Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/eKfRfXw1KX — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2025

Cabe destacar que Mosquera, con el título del primer semestre, el gol contra Junior y el más reciente frente al Deportivo Cali, se había plantado como uno de los jugadores más importantes y queridos de la institución, por lo que su salida sí afecta a los aficionados.

Por lo pronto, el jugador espera terminar su ciclo de la mejor manera, con la clasificación y luchando por el título, pero si no lo consigue, el jueves sería su último compromiso vistiendo la camiseta ‘Cardenal’.

