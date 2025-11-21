La UEFA le impuso a Luis Díaz una sanción de tres partidos luego de la expulsión en el partido de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG, del pasado martes 4 de noviembre de 2025 y lo aleja de un duelo clave contra Arsenal, además de otros dos rivales de peso.

La roja directa llegó luego de que Díaz hiciera una entrada fuerte sobre Achraf Hakimi justo antes del descanso, tras la cual el defensa marroquí sufrió una esguince de tobillo. El árbitro italiano Maurizio Mariani, primero sancionó con amarilla, pero después de la revisión del VAR decidió mostrar la roja.

La sanción de tres partidos ha sido confirmada oficialmente por la UEFA, según reportes, lo que dejará a Díaz fuera de la competición en encuentros clave para Bayern.

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, había estimado originalmente que la sanción podría ser de solo un partido, pero sus expectativas se vieron superadas por la decisión disciplinaria.

Más allá del castigo deportivo, Díaz lamentó públicamente la expulsión. A través de su cuenta de Instagram dijo que “fue una noche llena de emociones”, pues aunque estaba orgulloso del desempeño de su equipo, le dolió no poder terminar el partido con sus compañeros. También expresó sus deseos de pronta recuperación para Hakimi.

Esta sanción representa una ausencia importante para el Bayern en la fase de grupos de la Champions, ya que Díaz ha sido un jugador clave, incluso convertido en figura durante el duelo ante el PSG antes de la falta.

¿Cuáles son los próximos partidos de Bayern Múnich en Champions?

Los próximos tres partidos del Bayern Múnich en la UEFA Champions League 2025/26 son los siguientes, según el calendario oficial de la UEFA:

El 26 de noviembre de 2025, el Bayern visitará al Arsenal en Londres, en un duelo de la fase de liga. Luego de ese encuentro, el 9 de diciembre de 2025, el Bayern jugará en casa contra el Sporting de Lisboa, también como parte de la fase de grupos. Luego, su siguiente choque de Champions será el 21 de enero de 2026, cuando reciba al Union Saint‑Gilloise, según los partidos programados por la UEFA.

Estos partidos serán importantes para las aspiraciones del Bayern en la tabla de su grupo, y cada uno representa un reto distinto: primero un rival británico fuerte, luego un partido en casa contra un equipo portugués y finalmente recibir a un equipo belga. Si no se logra una respuesta positiva en la apelación que Bayern Múnich va a presentar ante la Uefa, el regreso de Luis Díaz en la Champions League sería hasta enero 28, contra PSV en Países Bajos. ¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions? Luis Díaz ha marcado 3 goles en la UEFA Champions League con el Bayern Múnich hasta ahora, según las estadísticas oficiales de la UEFA para la temporada 2025/26 y con su equipo en lo más alto de la clasificación. Uno de esos goles fue su primer tanto con el Bayern en Champions y tuvo lugar en un partido contra el Brujas, donde Díaz anotó para abrir el marcador.Además, con su doblete frente al PSG, Díaz alcanzó un total de 14 goles en toda su trayectoria en la Champions, sumando los conseguidos en clubes anteriores como Porto y Liverpool. Aunque lleva relativamente poco tiempo con el Bayern, Luis Díaz ya es figura con ellos en la Champions, y su cifra total en el torneo europeo alcanza la más alta para un colombiano, por delante de Jackson Martínez en general.

Queda por esperar cuándo es el regreso a las canchas para el guajiro después de este durísimo castigo en el torneo, en medio de un arranque de temporada que venía casi perfecto en su nuevo club por el rendimiento no solo a nivel internacional sino en la Bundesliga, como líder en Alemania.

