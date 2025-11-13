En medio de los cambios en el fútbol colombiano, Luis Díaz hace estragos en Alemania y ya con tiene a una de las nuevas joyas de ese país, Lennart Karl, dentro del bolsillo gracias a su talento.

Karl es una de las promesas emergentes del fútbol alemán, con base sólida en los juveniles, una rápida integración al primer equipo del Bayern Múnich y expectativas elevadas a corto plazo.

Así como en su momento el francés Kylian Mbappé exaltó a Falcao García como su maestro en Mónaco, el juvenil del equipo bávaro resaltó las enseñanzas de la mano del guajiro como compañero en el ataque.

Estas declaraciones, replicadas por Futbolred, se presentaron a propósito de su reciente convocatoria con el seleccionado Sub-21 de Alemania, lo que marca un hito dentro de su corta carrera profesional.

“Para mí es un gran honor llevar el águila en el pecho”, afirmó el futbolista que ha demostrado un crecimiento rápido a pasos agigantados en Bayern Múnich, bajo el mando del belga Vincent Kompany.

El reconocimiento de la nueva joya de Alemania llega precisamente poco después de que Luis Díaz anotó un gol casi sin ángulo con Bayern, tanto memorable que le ha dado la vuelta al mundo.

¿Quién es Lennart Karl, futbolista de Alemania?

Lennart Karl es un joven futbolista alemán nacido el 22 de febrero de 2008 en Frammersbach, Baviera. A sus 17 años, se desempeña principalmente como mediapunta ofensivo o extremo derecho y recientemente fue promovido al primer equipo del FC Bayern Múnich, donde viste el número 42.

Karl comenzó su formación en las categorías juveniles del Eintracht Frankfurt y del Viktoria Aschaffenburg hasta que en 2022 se unió al Bayer Múnich. Durante la temporada 2024-25 brilló con el equipo juvenil U17 del Bayern, registrando estadísticas destacadas en goles y asistencias, lo que aceleró su integración a los niveles superiores.

A nivel internacional, Karl ha representado a las selecciones juveniles de Alemania en categorías U15, U16 y U17, acumulando un buen número de participaciones y varios goles.

Su rendimiento le valió además la convocatoria para el equipo U21 alemán, lo que subraya su rápida progresión dentro del fútbol alemán de élite.

El Bayern ha mostrado confianza en su potencial al extender su contrato hasta 2028 y al elogiar sus cualidades técnicas, su visión de juego, su capacidad para decidir rápidamente bajo presión y su versatilidad ofensiva.

¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido del Bayern Múnich será en la Bundesliga, correspondiente a la Jornada 11 de la temporada 2025-2026. Este encuentro se disputará el sábado 22 de noviembre de 2025. El rival será el SC Friburgo y el partido tendrá lugar en el estadio local del Bayern, el Allianz Arena, en Múnich.

Pocos días después, el equipo tendrá actividad internacional. Su siguiente compromiso en la UEFA Champions League está agendado para el miércoles 26 de noviembre de 2025, cuando visitará al Arsenal en Londres.

Cabe recordar que para este partido no va a estar en acción Luis Díaz debido a la expulsión que tuvo en el partido contra PSG, luego de la falta que desembocó en la lesión del marroquí Achraf Hakimi.

Estos partidos llegan después de la doble jornada de Fifa, que sirve como amistosos para la Selección Colombia y de definición para la etapa clasificatoria para otros países como en el caso de Alemania en la Uefa, entre otros que están en juego en las diferentes confederaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z