En medio de las polémicas del fútbol mundial, el marroquí Ashraf Hakim sorprendió al enviar un mensaje contundente después de la lesión que sufrió por una falta del colombiano Luis Díaz.

“Las caídas son parte del camino, pero la recuperación marca la diferencia”, escribió el defensa de PSG y de Marruecos, con los que se pierden un largo periodo de competencia.

Lo llamativo es que en esta publicación, en la que aparece una foto suya caminando de espaldas y luego otra de un león en la que se refiere también a un regreso con mayor fuerza, quedó por fuera cualquier clase de recriminación.

El tema no pasa desapercibido si se tienen en cuenta la cantidad de señalamientos y ataques racistas en contra del delantero de la Selección Colombia después de la infortunada acción de partido.

El asunto ha llegado hasta la defensa de Toni Kross a Díaz, por lo que el remate del mensaje de Hakimi también fue una oportunidad para demostrar que el africano se mantiene positivo.

“¡Gracias a todos por sus mensajes!”, remató el futbolista, cuyo nombre le ha dado la vuelta al mundo, en medio de una de las situaciones más conmovedoras recientemente en el fútbol internacional.

¿Qué pasó con Ashraf Hakim por lesión tras falta de Luis Díaz?

Achraf Hakimi sufrió una lesión importante en su tobillo tras una dura entrada del Luis Díaz durante el enfrentamiento entre Paris Saint‑Germain (PSG) y Bayern Múnich por la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26. La jugada se produjo justo antes del medio tiempo, cuando Díaz lanzó una entrada que impactó directamente sobre el tobillo izquierdo de Hakimi.

La agresión causó reacciones inmediatas: Díaz fue inicialmente amonestado, pero tras revisión del VAR se transformó la sanción en tarjeta roja directa. Hakimi abandonó el campo en lágrimas y fue captado con muletas y bota ortopédica al salir del estadio.

El club francés confirmó posteriormente que el lateral marroquí no había sufrido fractura, lo cual evitó una intervención quirúrgica, pero sí presenta una distensión severa del tobillo izquierdo con un tiempo estimado de recuperación entre seis y ocho semanas.

El incidente no solo afecta al jugador individualmente, sino también al PSG, que ve cómo una pieza clave de su estructura queda fuera de combate en un momento decisivo de la temporada. Además, Hakimi ve comprometida su participación con la Copa Africana de Naciones 2025 (que se disputará en su país) luego de caer lesionado poco antes de la cita continental.

Las declaraciones del entrenador Luis Enrique reflejaron la gravedad del momento: “Para Hakimi, eso es fútbol [un deporte de contacto], fue mala suerte”, comentó, subrayando que la plantilla ya arrastra otros problemas físicos.

¿Quién es Ashraf Hakimi?

Achraf Hakimi nació el 4 de noviembre de 1998 en Madrid, España, de padres marroquíes, y actualmente se desempeña como lateral derecho del Paris Saint‑Germain (PSG) y capitán de la selección de Marruecos.

Inició su carrera en las inferiores del Real Madrid, donde ingresó a los siete años y debutó con el primer equipo en 2017. Posteriormente, se consolidó durante dos años en préstamo en el Borussia Dortmund, antes de firmar por el Inter Milan y luego por el PSG en 2021.

Hakimi ha destacado por su velocidad, capacidad ofensiva y versatilidad en el campo, habilidades que le han permitido ganar títulos importantes a nivel de clubes y selección. Con el PSG ha conquistado la liga francesa en varias ocasiones y en 2025 alcanzó la gloria continental al ganar la UEFA Champions League.

Con la selección de Marruecos, Hakimi marcó época al participar en la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde el equipo africano llegó hasta las semifinales por primera vez en su historia. Además, a nivel individual ha sido nombrado el mejor jugador africano en la Ligue 1 y se perfila como uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Fuera del campo, Hakimi es reconocido por su humildad, su fuerte sentido de identidad con Marruecos y su compromiso social. Su trayectoria muestra cómo un joven formándose en las canteras madrileñas se convirtió en un referente internacional en su posición. En definitiva, Achraf Hakimi es un futbolista cuya combinación de talento, dedicación y éxito lo sitúa entre la élite del fútbol mundial.

