Mario Yepes anunció que en su partido de despedida se vivirá el regreso de Falcao García para jugar en Colombia, aunque solo lo haga en un escenario fuera del ámbito competitivo en el país. ‘El Tigre’ jugará en el Pascual Guerrero de Cali para ese duelo, lleno de nostalgia.

Cabe recordar que Falcao afirmó que volvería al fútbol colombiano luego de Millonarios, que precisamente ha sido hasta ahora su último equipo como profesional, en medio de un receso luego del final de su contrato a mediados de 2025.

Lo cierto es que Yepes afirmó que el va a cumplir que el delantero samario juegue en la Selección Colombia de 2014, en referencia al equipo que fue al Mundial de Brasil y tuvo la mejor actuación registrada por el país hasta el momento.

Este es el video con esa afirmación sobre ‘el Tigre’, que desde su salida de Millonarios no ha vuelto a pisar las canchas para ninguna clase de partido en Colombia.

🚨🐯“Yo SÍ voy a cumplir que en esa Selección juegue FALCAO” 🫡Mario Yepes, oficializó partido de despedida en el que jugará frente a la ‘Tricolor’ de 2014 🎥: El Corillo Podcast (TikTok) 📻#ElVbarCaracol con TODOS los detalles de 2 a 4 p.m pic.twitter.com/71VgSjSRW4 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 10, 2025

El exdefensor y capitán de la Selección Colombia de Fútbol aseguró que este partido no solo servirá para su retiro simbólico, sino que pretende reunir tanto a figuras colombianas como a leyendas internacionales que compartieron época con él.

Entre los jugadores que se esperan están Radamel Falcao García, René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, David Trezeguet y Javier Saviola, entre otros jugadores que indicó han sido “capitanes” en sus países.

¿Cuándo es el partido de despedida de Mario Alberto Yepes?

Mario Alberto Yepes confirmó que su partido de despedida está fijado para el 20 de diciembre de 2025 en Cali, aunque todavía no hay mayores detalles sobre ese encuentro.

El escenario seleccionado para el homenaje es el Estadio Pascual Guerrero, recinto centenario de la capital vallecaucana, que albergó algunas de las fases más memorables de su carrera profesional como jugador y entrenador.

De acuerdo con sus declaraciones, la motivación principal es agradecer al fútbol colombiano y a los compañeros que lo acompañaron en rutas destacadas durante su carrera. Ícono de la zaga tricolor, Yepes jugó más de 100 partidos con la Selección y dejó una huella imborrable entre los aficionados.

Cabe aclarar que el propio Yepes explicó que se decidió por el estadio en la capital vallecaucana y no por el de Deportivo Cali debido a que nunca disputó ningún partido en ese escenario, por lo que se inclinó por el que le trae más recuerdos como profesional.

Además, si bien no se han divulgado todos los detalles logísticos desde el momento del anuncio, el excapitán de la Selección Colombia exaltó el respaldo que ha recibido para este evento en el que cierra un ciclo.

¿Cuándo fue el último partido de Falcao García en Colombia?

El último partido de Radamel Falcao García en el fútbol profesional colombiano ocurrió el 5 de diciembre de 2024, vistiendo la camiseta del Millonarios, que cayó 1-2 ante el Independiente Santa Fe en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Ese día también anotó su último gol, al minuto 90+4 en un duelo que marcó el fin simbólico de su etapa goleadora en Colombia, pues fue la última ocasión en la que firmó una anotación oficial antes de su salida del club.

Los reportes señalan que el delantero cerró su paso por el país con un total de seis tantos en el semestre, destacando que logró igualar la cifra de 351 goles en su carrera profesional colombiana.

De hecho, ese ha sido hasta el momento el último partido de Falcao García en su carrera profesional, a pesar de que no ha anunciado su retiro oficial ni intenciones de esa idea.

