Harold Santiago Mosquera vive un momento de transición en su carrera futbolística. En una declaración reciente, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que el jugador no continuará con el club para la temporada 2026 debido a que ha recibido una oferta “muy importante” que no puede igualar. César Augusto Londoño soltó una ‘bomba’ sobre el tema.

“Harold Santiago Mosquera es jugador del América para la próxima temporada. Lo ratifico”, afirmó el periodista desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El movimiento se convertiría en uno de los golpes fuertes sobre la mesa en la Liga Betplay si se tiene en cuenta que el equipo bogotano todavía busca confirmar su clasificación a los cuadrangulares.

Por su parte, América debe mantenerse entre los ocho mejores equipos para llegar a la mencionada instancia, por el sueño del anhelado título del fútbol profesional colombiano, esquivo en los últimos años.

Lee También

De hecho, uno de los puntos que no pasa desapercibido si se hace realidad ese traspaso es que el futbolista podría enfrentarse al que será su próximo club en los grupos de la siguiente fase. Esta fue la publicación:

Harold Santiago Mosquera es jugador del América para la próxima temporada.

Lo ratifico. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 11, 2025

Cabe remarcar que la situación, si bien es parte de la dinámica de los movimientos de transferencias, es poco habitual, mucho más si se tiene en cuenta que son dos de los grandes clubes en Colombia.

Hasta el momento, Mosquera ha seguido comprometido con el equipo al menos hasta el cierre de la presente temporada. En noviembre de 2025 marcó un gol decisivo en el tiempo añadido ante Deportivo Cali que reavivó la esperanza de clasificación para Santa Fe.

Sin embargo, más allá de ese momento clave, las negociaciones contractuales ya estaban encaminadas a su salida. Según el club, se supo que “antes de jugar el partido ante Cali teníamos muy claro que iba para otro equipo”, manifestó el dirigente Méndez en conversación replicada por el diario As.

Previo a estos hechos, en julio de 2025 la directiva de Santa Fe había expresado su intención de retener a Mosquera, dada su importancia tras la conquista del título del primer semestre.

A pesar de ese interés, esos esfuerzos no alcanzaron el aspecto económico, pues la propuesta externa que recibió el jugador es considerada “inalcanzable para Santa Fe”.

¿Dónde ha jugado Harold Santiago Mosquera?

Harold Santiago Mosquera (nacido el 7 de febrero de 1995 en Buenaventura) es un futbolista colombiano que ha construido una trayectoria variada entre clubes nacionales e internacionales.

Comenzó su desarrollo en la escuela de formación Escuela Carlos Sarmiento Lora de Cali antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Millonarios F.C., donde debutó profesionalmente en 2016.

Durante su paso por Millonarios (2016‑2018) disputó más de 50 partidos y anotó ocho goles, contribuyendo, entre otros logros, al título de liga que el club obtuvo en 2017.

En enero de 2018 dio el salto internacional al fichar por FC Dallas de la Major League Soccer de los Estados Unidos, donde permaneció hasta el 2020 y anotó 13 goles en 76 apariciones según registros compilados.

Posteriormente, Mosquera continuó su carrera en el fútbol mexicano con C.F. Pachuca (2021‑2022), para luego regresar a Colombia en calidad de préstamo con Deportivo Cali durante el 2022, aportando en la ofensiva del equipo azucarero.

En 2023 saltó al fútbol europeo vinculándose con el club griego OFI Creta, antes de regresar al país y firmar en julio de 2024 con Independiente Santa Fe de Bogotá para lo que sería hasta final de 2025.

En Santa Fe se volvió pieza clave del plantel, participando activamente en la ofensiva y logrando momentos destacados como un gol decisivo en noviembre de 2025 contra Cali, para soñar con repetir título.

No obstante, a finales de este año se informó que el club no podría asumir la renovación de su contrato para 2026 y que Mosquera está considerando otras ofertas para continuar su carrera.

* Pulzo.com se escribe con Z