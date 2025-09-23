Falcao García sigue siendo noticia, pese a que ya hace varios meses cumplió su ciclo con Millonarios, pues luego de aquella llamativa rueda de prensa en la que culpó a la Dimayor y los jueces, el jugador no renovó su contrato y le dedicó varias semanas a su familia.

Desde entonces, los aficionados están pendientes de dónde seguirá su carrera, pero lo cierto es que a sus 39 años de edad ha sido complicado porque los equipos buscan jugadores con mayor proyección.

De hecho, en las últimas horas salió una información que el delantero colombiano fue ofrecido al fútbol mexicano, pero precisamente por esa situación de la edad le cerraron las puertas.

Pumas no quiso a Falcao en sus filas

Tal como lo contó el medio mexicano Excelsior, se trata del Pumas, equipo de Efraín Juárez y Álvaro Ángulo, el cual quería un delantero de recorrido y experiencia, pero el colombiano ya superaba la edad que estaban buscando.

“Con Falcao creíamos que era una buena opción, pero al final nos respondieron que ya tenían a un africano casi firmado, la verdad es que lo ofrecimos con premura en los tiempos”, dijo una persona que estaba metida en la negociación.

De hecho, el medio agregó que este nombre “no cayó bien por la veteranía” y que sintieron que no iba a funcionar, por lo que decidieron seguir adelante con el jugador Vincent Aboubakar, de 33 años de edad.

Ahora, Falcao no fue el único colombiano ofrecido, pus Rafael Santos Borré también tuvo la opción de ir allí, pero su alto costo hizo imposible la operación, pues el conjunto mexicano tenía que desembolsar más de 9 millones de dólares y eso lo hacía muy complicado de completar.

“Con Santos Borré fue por el dinero. Lo que dijo el director deportivo de Pumas fue: ‘Está muy lejos de nuestros números’. Le dijimos: ‘Danos una idea de cuánto podrías pagar por la transferencia e intentamos convencer a la otra parte’. Nos recalcó que no había mucha diferencia”, comentó la fuente.

Lo cierto es que Falcao, a sus 39 años de edad, no tiene equipo y conforme pasan los meses puede ser más complicado conseguirlo, ya que los equipos buscan jugadores jóvenes y con proyección, más allá de lo históricos que puedan ser.

