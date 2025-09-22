La noche de este lunes 22 de septiembre, en París, el mundo del fútbol rindió un sentido homenaje al delantero portugués Diogo Jota durante la gala del Balón de Oro 2025.

La ceremonia, que reunió a las máximas estrellas del deporte, dedicó uno de sus momentos más emotivos al recuerdo del jugador del Liverpool y de la selección de Portugal, fallecido meses atrás.

Jota, quien dejó una huella imborrable en el fútbol europeo con su velocidad, su olfato goleador y su carácter humilde, fue recordado con un video especial que arrancó aplausos y lágrimas del público presente.

A la gala asistió su viuda, Rute Cardoso, quien se mostró visiblemente emocionada al ver las imágenes de su pareja en las pantallas gigantes del Théatre du Chatelet.

Acá, la imagen de la viuda de Diogo Jota:

Rute Cardoso, femme de Diogo Jota, est présente à la cérémonie du #BallonDor. ❤️💚🇵🇹 pic.twitter.com/i767VQR5OX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 22, 2025

Cómo fue el video con el que homenajearon a Diogo Jota

La producción audiovisual mostró algunos de los goles más emblemáticos de Diogo Jota con la camiseta del Liverpool y de la selección portuguesa. Entre ellos se incluyeron anotaciones decisivas en la Premier League, la Champions League y encuentros internacionales.

También hubo imágenes inéditas de entrenamientos y de celebraciones con sus compañeros, donde se resaltaba su liderazgo y camaradería dentro del vestuario.

Acá, las imágenes:

This is more than football. A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

El momento más conmovedor llegó al final del video. Las cámaras captaron los rostros de Virgil Van Dijk y Alisson Becker, dos de sus amigos más cercanos en el club inglés, quienes se vieron muy emotivos. Ambos se pusieron de pie para aplaudir, gesto que fue acompañado por la mayoría de asistentes al evento.

¿Cómo fue la muerte de Diogo Jota?

Diogo Jota, de 28 años, perdió la vida el 14 de junio de 2025 en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva, de 25 años. El suceso ocurrió apenas 11 días después de su boda con Rute Cardoso, un momento de felicidad que se truncó de manera inesperada.

El accidente ocurrido en la provincia española de Zamora y según las investigaciones pudo haberse provocado por el estallido de un neumático.

