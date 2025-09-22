La ceremonia del Balón de Oro es uno de los eventos más esperados del año para los seguidores del fútbol mundial, pues allí se conoce quién fue el mejor jugador del mundo durante la última temporada y por eso es que llama tanto la atención.

(Ver también: Vinicius reaccionó a segundo puesto en Balón de Oro y sacó chispas: “No están preparados”)

Y es que después de muchos años en los que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los protagonistas, ahora el tiempo ha avanzado y por eso hay otros jugadores llamados a ganarse este importante premio.

Por eso, los mejores jugadores del mundo (excepto los del Real Madrid) se reunirán en Francia para conocer la decisión de France Football con respecto a los premios que se entregarán.

Lee También

Gala del Balón de Oro en vivo

12:52 a.m 2025-09-22T12:52:25-05:00 ID: nzmqe Ya están llegando las figuras a París A crowdy red carpet! #ballondor pic.twitter.com/tJrAwwOr36 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

12:21 a.m2025-09-22T12:21:04-05:00 ID: fxnxq Pedri, jugador del Barcelona, quedó 11 en las votaciones Ranked at the 11st place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @Pedri@FCBarcelona@SEFutbol#ballondor pic.twitter.com/JC09v7TzQf — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

12:09 a.m2025-09-22T12:09:58-05:00 ID: amahk Blessd, cantante colombiano, abrió la ceremonia del Balón de Oro .@BlessdOficial opening the Ballon d'Or red carpet, live from Paris! #ballondor pic.twitter.com/fr3k997Za0 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

11:56 a.m2025-09-22T11:56:08-05:00 ID: kjipe Así se graba el Balón de Oro #BallonDor is here and it's beautiful 🤩pic.twitter.com/uS3WXk4g2L — @Sports is watching Ballon d’Or (@Sports) September 22, 2025

11:55 a.m2025-09-22T11:55:47-05:00 ID: xykul Harry Kane, 13 a nivel mundial, pese a su gran temporada con Bayern Múnich

11:44 a.m2025-09-22T11:44:09-05:00 ID: msull Viktor Gyokeres fue 15 y Doué 14.

11:38 a.m2025-09-22T11:38:44-05:00 ID: fojxr Vinicius Júnior, que casi gana el año pasado, terminó en la posición 16 de la votación.

11:32 a.m2025-09-22T11:32:05-05:00 ID: qqhxd Joao Neves, del PSG, fue 19, mientras que el 18 puesto se lo quedó Scott McTominay,

11:26 a.m2025-09-22T11:26:20-05:00 ID: fcejr 21, Guirassy, mientras que Lautaro Martínez fue 20. Así van las posiciones: 2025 Men's Ballon d'Or ranking: 2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy

2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister

2️⃣3️⃣ Jude Bellingham

2️⃣4️⃣ Fabian Ruiz

2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries#ballondor pic.twitter.com/Apsm1rhDiv — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

11:15 a.m2025-09-22T11:15:34-05:00 ID: xepnl El argentino Alexis Mac Allister, 22 en el Balón de Oro

11:09 a.m2025-09-22T11:09:08-05:00 ID: iayct Bellingham, 23 en la lista del Balón de Oro El mediocampista del Real Madrid no tuvo la mejor temporada y eso lo afectó en las votaciones.

11:06 a.m ID: oppfo2025-09-22T11:06:01-05:00 Declan Rice, Erling Haaland y Fabián Ruiz siguen en la lista Ranked at the 24th place for the 2025 Men's Ballon d'Or! @FabianRP52@PSG_inside@SEFutbol#ballondor pic.twitter.com/J2BuSg6RcN — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

10:52 a.m2025-09-22T10:52:02-05:00 ID: qjqjp Virgil Van Djik, capitán del Liverpool, es 28 en el Balón de Oro

10:51 a.m2025-09-22T10:51:29-05:00 ID: icbaj Michael Olise, compañero de Luis Díaz, es 30 en el Balón de Oro

10:51 a.m2025-09-22T10:51:46-05:00 ID: qmudx Florian Wirtz, del Liverpool, es 29 en el Balón de Oro

10:21 a.m2025-09-22T10:21:01-05:00 ID: ijgtm Así llegó la delegación del Barcelona a París Our delegation has arrived in Paris.#BallonDor pic.twitter.com/hjdH1yHPdN — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

10:11 a.m2025-09-22T10:11:01-05:00 ID: iqgsn Así llegó Andrés Iniesta Luís Figo 🤝 Andrés Iniesta! Legends ✨#ballondor pic.twitter.com/HT2raZeIoE — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

A qué hora se entrega el Balón de Oro

La transmisión del evento comenzará sobre las 12:00 del mediodía con la llegada de los jugadores y demás personalidades a la alfombra roja, pero la ceremonia en sí comenzará sobre las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025

Para la rama masculina son un total de 30 jugadores nominados a quedarse con el premio, pero hay tres favoritos por lo hecho durante la última temporada: Lamine Yamal y Raphinha, ambos del Barcelona, y Ousmane Dambelé, jugador del PSG.

El resto de nominados son:

Ballon d’Or 2025 nominees! The 2025 Ballon d’Or is____________? Post your player with #BallonDor pic.twitter.com/Sl7u0upCYz — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Por su parte, en la rama femenina las nominadas son:

Además, también se entregará el Kopa Trophy, que se le otorga al mejor jugador joven del mundo. Esta categoría es muy importante para Colombia porque allí aparece la jugadora del Real Madrid Linda Caicedo, quien destacó en la Copa América Femenina y en toda la temporada con el conjunto ‘merengue’. Sus rivales son:

(Ver también: “Credibilidad cero”: Carlos Antonio Vélez, iracundo por resultado del Balón de Oro 2024)

Por qué los jugadores del Real Madrid no están en el Balón de Oro

Ahora, para este evento habrá varios ausentes y son los jugadores y toda la comisión del Real Madrid, pues el año pasado el favorito para quedarse con el trofeo era el brasileño Vinicius Júnior, pero al final lo ganó el español Rodri, del Manchester City, y como señal de protesta decidieron no presentarse ni el año pasado ni este, por lo que si Linda Caicedo gana el premio joven, no podrá recibirlo presencialmente.

* Pulzo.com se escribe con Z