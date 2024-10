Este lunes 28 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2024, la cual tuvo lugar en el Teatro del Châtelet en París. Aunque los pronósticos apuntaban que el brasileño Vinicius Júnior sería el ganador del premio, este terminó siendo para el español Rodrigo Hernández.

Su rol fundamental en el Manchester City durante la temporada pasada, su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego con precisión y mantener la posesión, fueron fundamentales para que los que votaban lo eligieran como el ganador.

Además, sus títulos de Premier League y Community Shield con el equipo inglés, sumada a la Eurocopa que ganó con la selección de España, le sirvieron de respaldo.

¿Posiciones finales del Balón de Oro 2024?

En el segundo lugar quedó Vinicius Júnior, quien para mucho era el que debía haberse quedado con el galardón. El podio lo completó el inglés Jude Bellingham, también jugador del Real Madrid; ambos ganaron la Uefa Champions League.

El top-10 quedó de la siguiente manera:

Rodrigo Hernández (Manchester City) Vinicius Júnior (Real Madrid) Jude Bellingham (Real Madrid) Daniel Carvajal (Real Madrid) Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid) Lautaro Martínez (Inter de Milán) Lamine Yamal (Barcelona) Toni Kroos (Real Madrid) Harry Kane (Beyern Múnich)

¿Quién ganó el premio al mejor jugador joven?

El atacante del Barcelona, Lamine Yamal se llevó el premio al mejor jugador del mundo con menos de 21 años.

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking! 1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

¿Quién ganó el Balón de Oro femenino?

La mediocampista del Barcelona Aitana Bonmati se quedó con el prestigioso premio a sus 26 años.

¿Cuál fue el mejor equipo del mundo?

Real Madrid, con los títulos de la Uefa Champions League y la Liga de España, se quedó con el reconocimiento al mejor equipo de la temporada anterior.

