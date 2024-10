Sobre las 6:20 de la tarde de este domingo 27 de octubre rodará el balón en el estadio Metropolitano de Barranquilla para que Junior y América de Cali disputen la jornada número 15 del fútbol profesional colombiano, un compromiso muy llamativo justamente por el momento deportivo que viven ambas instituciones.

América ya consiguió su clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que Junior necesita ganar sí o sí para no complicarse en las últimas jornadas del campeonato.

Sin embargo, en la antesala de este compromiso, que es el más llamativo de la jornada dominguera del campeonato, se presentaron unos desmanes que comenzaron a empañar el espectáculo al interior del escenario deportivo.

Qué pasó con los hinchas del Junior

Luego del bochornoso hecho que protagonizaron los aficionados de este equipo en el estadio Atanasio Girardot, en el que al final se le dieron los puntos al Junior, ahora salió un video a la luz en el que se ve que de nuevo los aficionados la cogieron contra un joven y, aunque estaba la Policía presente, igual le alcanzaron a dar puños, patadas y hasta tirarlo al piso.

Este es el lamentable hecho:

Lo que pasa a las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla antes del juego junior vs américa pic.twitter.com/HnmV5FbNXj — García 16 𝕏⭐Ⓜ️🐯🐅 (@GarciaFabbianni) October 27, 2024

Al final, gracias a la intervención de otros aficionados, la situación no pasó a mayores, pero esto demuestra que los violentos siguen metidos en el fútbol colombiano y que las estrategias adoptadas por la Dimayor no han servido prácticamente para nada, razón por la que muchos niños y familias ya no van a ver estos partidos justamente por miedo.

Cómo van Junior y América en la Liga BetPlay

Lo cierto es que más allá de estos lamentables sucesos que empañan los partidos, el compromiso entre estos dos clubes promete mucho por la calidad de jugadores que hay y la necesidad que tiene el Junior.

América es primero con 33 puntos, consiguiendo así ya su clasificación a la siguiente ronda, mientras que el cuadro ‘Tiburón’ es séptimo con 22 unidades y, de no ganar, tendría que apretar mucho en sus juegos restantes.

