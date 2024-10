Pese a que desde hace unas semanas se había mencionado en distintos medios deportivos que el ganador del Balón de Oro 2024 sería el extremo del Real Madrid, este lunes 28 de octubre, día de la ceremonia, se conoció una noticia que sacudió al mundo del fútbol.

El periodista José Luis Sánchez, del Chiringuito de Jugones, dio a conocer que Vinicius Júnior no será el ganador del prestigioso premio.

Josep Pedrerol, director de ‘El Chiringuito’, lo anunció en el noticiero de ‘Jugones’:

Jose Luis Sánchez aseguró que el ganador será el español Rodri, jugador del Manchester City, por lo que el Real Madrid optó por no viajar a la ceremonia.

“Lo va a ganar Rodri y Bellingham va a ser el tercer clasificado. De hecho, la delegación del Real Madrid que tenía previsto salir no ha partido de Barajas y no tiene pinta de que vaya a salir de Barajas. La noticia es que Vinicius no ganaría el Balón de Oro y se lo llevaría Rodri. Esa es la sensación que se tiene”, comentó Sánchez.

Luego, agregó: “Hay estupor, hay una sorpresa mayúscula, una decepción terrible y un enfado monumental porque Vinicius Júnior no va a ganar el Balón de Oro”.

Esta información fue replicada por Fabrizio Romano, uno de los periodistas deportivos con más credibilidad en el mundo, por lo que todo apunta a que el brasileño no obtendrá el premio que tanto anhelaba.

“Última hora: Vinicius JR no viajará a París porque en el Real Madrid saben que no ganará el Balón de Oro. A la ceremonia no acudirá ningún representante del Real Madrid. Ni Florentino Pérez, ni Vini JR, ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham”, aseguró Romano.

