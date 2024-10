En la tarde de este sábado 26 de octubre, el Barcelona de España tuvo una destacada actuación en el Santiago Bernabéu y derrotó por 0-4 al Real Madrid por la fecha 11 del campeonato, lo que le permitió sacar una ventaja de seis puntos sobre sus perseguidores en la tabla de posiciones.

Los goles fueron anotados, todos en el segundo tiempo, por el jugador Robert Lewansowski en dos oportunidades, Lamine Yamal y Raphinha, completando así una actuación memorable para los dirigidos por Hansi Flick.

(Ver también: Carlos Antonio Vélez soltó alerta sobre qué le pasó a James Rodríguez en Rayo: “No abusar”)

Por eso mismo, los aficionados del Real Madrid quedaron muy afectados, ya que aunque el equipo no tuvo un mal primer tiempo, siempre cayó en la trampa de los defensas para quedar en fuera de lugar y no hubo reacción cuando su rival comenzó a meter los goles.

Por eso llegaron las críticas, principalmente, al técnico Carlo Ancelotti, ya que en la temporada no se ha visto un juego vistoso y hay unos que ya hasta consideran que debe salir de su puesto.

Lee También

Carlos Antonio Vélez criticó a Carlo Ancelotti

Uno de los que primero se pronunció fue el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien en su cuenta de X aseguró que no hubo reacción en ningún momento por parte de los jugadores y hasta le dijo al entrenador que ya puede empacar sus maletas.

Juego perverso,horrible,sin estructura, sin ideas y sin DT el del @realmadrid hoy. “Jugando” así pierde contra cualquier equipo de la Liga! Estoy convencido después de verlo últimamente q le sobran jugadores y le falta técnico. 8 fueras de juego en solo el PT y ninguna solución?… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 26, 2024

No obstante, más allá de la crítica al equipo de la capital española, igual resaltó lo hecho por el Barcelona durante todo el encuentro y hasta felicitó a Hansi Flick porque tiene a sus jugadores en una gran condición actualmente.

Igual excelente demostración táctica y técnica del @FCBarcelona … ganó muy bien y mereció más goles! En la raya tiene a alguien q entiende el juego y aprovecha al máximo la calidad de sus jugadores. Inobjetable! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 26, 2024

Sin embargo, muchos no están de acuerdo con lo que dijo el periodista, ya que pese a que el Madrid no ha sido vistoso por más que tiene jugadores muy importantes, igual ha conseguido resultados importantes y siempre ha demostrado que las cosas no son como empiezan sino como terminan.

(Ver también: “Le está haciendo el asco”: Carlos Antonio Vélez, ácido con Lorenzo por ‘Juanfer’ Quintero)

Lo cierto es que esta es una derrota muy dolorosa para el conjunto ‘Merengue’, la cual se suma al también 0-4 de 2022, al 0-4 de 2015 y al 2-6 de 2009, algunas de las mayores derrotas frente a su máximo rival en su propio estadio.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.