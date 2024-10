Real Madrid viene de otra noche memorable en la Champions League, ya que después de ir perdiendo 0-2 contra el Borussia Dortmund en lo que era la revancha de la final de la temporada pasada, despertó en el segundo tiempo y con una gran actuación de Vinicius Júnior logró remontar para conseguir la victoria por 5-2.

Esto demuestra que el equipo de Madrid no necesita jugar bien, como le ha venido pasando durante casi toda la temporada, para conseguir triunfos que lo acerquen de nuevo al objetivo, como lo es ganar todos los títulos posibles durante esta campaña.

Sin embargo, hay que destacar que más allá de este resultado, se confirmó una mala noticia y es que el equipo de Ancelotti no contará con dos de sus principales figuras para el clásico contra el Barcelona el próximo fin de semana.

En la mañana de este miércoles 23 de octubre se confirmó que ni el delantero brasileño Rodrygo ni el guardameta belga Thibaut Courtois podrán jugar este compromiso debido a que salieron con molestias físicas de ese compromiso contra el conjunto alemán.

Lo del arquero se trata de una “lesión en el aductor de la pierna izquierda”, por lo que debe tomar reposo y por eso no estará en el siguiente encuentro de liga española.

Por su parte, el brasileño sintió un dolor en el posterior de la pierna derecha al inicio del segundo tiempo y, luego de los exámenes, también se confirmó una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por unos días.

🚨⚠️ Rodrygo has suffered an injury as tests have confirmed today, he will NOT be available for El Clásico. pic.twitter.com/9EqCR1pylT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024