Miguel Monsalve es uno de los jugadores colombianos que goza de un buen presente en el fútbol internacional. Hace poco arribó al balompié de Brasil y se ha adaptado rápidamente, su rendimiento con el Gremio ha ocasionado que el club más poderoso de Europa lo siga de cerca.

Y es que el deportista formado en Independiente Medellín no para de tener gratas actuaciones, cada vez que tiene la posibilidad, con el elenco ‘celeste y negro’ de Porto Alegre, a tal punto de que Real Madrid haya puesto sus ojos en él.

En ‘Defensa Central’, una de las páginas aledañas al club ‘merengue’, afirman que Juni Calafat, quien ejerce como “jefe del equipo de captación de nuevas promesas” en el fútbol de Sudamérica le sigue la pista al volante, de 20 años. En el medio citado anteriormente sostienen que Monsalve puede ser el Toni Kroos del futuro.

De otro lado, Fábio Vargas, que está al tanto de las novedades del Gremio, contó en su cuenta en ‘X’ que “Real Madrid tiene en su lista de seguimiento al colombiano de, 20 años, Miguel Monsalve”.

Complementó que el ex-DIM “sigue al club español desde hace 2 años, hay muchas posibilidades dependiendo de la evolución del jugador en Gremio de una propuesta al final de esta temporada”.

