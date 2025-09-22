Este lunes, 22 de septiembre, en París, Francia, se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, en la que se conmemora al mejor jugador de la reciente temporada.

Justamente, en la antesala de la premiación, el cantante colombiano Blessd dio la sorpresa al abrir la gala en la alfombra roja del Teatro del Chatelet, pues muy pocas personas sabían que el antioqueño se iba a presentar.

El antioqueño cantó ‘Condenado al éxito II’ y fue la sensación en redes sociales, pues muchos destacaron su desarrollo como artista al llegar a presentarse en uno de los eventos más importantes del deporte.

🎤🇨🇴 Blessd hace historia: el artista paisa cantó en la ceremonia del Balón de Oro 2025 en París, en la Alfombra Roja del icónico Théâtre du Châtelet.#Blessd #BalónDeOro #Colombia #MúsicaYFútbol pic.twitter.com/GRLfO18zHu — Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) September 22, 2025

“De la nada Blessd en la gala del Balón de Oro”; “‘Qué hace Blessd en la gala del Balón de Oro”; “Nunca me imaginé ver a Blessd cantando en una gala de Balón de Oro jajajaja”; “Qué nivel Blessd haciendo la apertura a la gala del Balón de Oro”, “Qué hace ahí Blessd”, fueron algunos comentarios en a plataforma X.

Si bien hubo varios comentarios en los que se destacó la presentación de Blessd, lamentablemente, hubo otros tantos que criticaron el ‘show’ del artistas, por un presunto ‘playback’ y la canción que escogió.

La cuenta del Balón de Oro borró el video del momento en el que Blessd se presentó en la alfombra roja.

