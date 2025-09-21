Este domingo, 21 de septiembre, comenzó el Mundial de Ciclismo en Kigali, capital de Ruanda, siendo la primera vez que dicha competencia se disputa en territorio africano.
El certamen concluirá el próximo 28 de septiembre y Colombia aportará 14 deportistas en las distintas modalidades y categorías del ciclismo de ruta, siendo Egan Bernal la cara más importante.
Y es que el ciclista del Ineos, que viene de correr la Vuelta a España y ganar una de sus etapas, apostará por quitarle la corona a Tadej Pogacar, quien es el actual portador de la camiseta de arcoíris.
Colombianos que disputarán el Mundial de Ciclismo en Ruanda
Élite masculina
- Egan Bernal (ruta).
- Harold Tejada (ruta).
- Brandon Rivera (ruta).
- Walter Vargas (ruta y contrarreloj)
Sub-23 masculina
- Juan Felipe Rodríguez Contreras (ruta).
- Jáider Muñoz Restrepo (ruta)
Juvenil masculina
- Jerónimo Calderón Palacio (ruta y contrarreloj).
- Kevin Andrés Estupiñán (ruta y contrarreloj).
Élite femenina
- Paula Andrea Patiño (ruta).
- Diana Peñuela (ruta y contrarreloj)
Sub-23 femenina
- Juliana Londoño David (ruta).
- Natalia Garzón Cifuentes (ruta y contrarreloj).
Juvenil femenina
- Luciana Osorio Betancur (ruta y contrarreloj).
- Estefanía Castillo López (ruta y contrarreloj).
Nómina Oficial Selección Colombia – Colombiana para el Campeonato Mundial de Ruta Kigali 2025 pic.twitter.com/UDroly3OCY
— Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) September 1, 2025
Horarios de competencias Mundial de Ciclismo 2025
Domingo 21 de septiembre
3:10 a. m. – Contrarreloj individual élite femenina (31 km).
5:45 a. m. – Contrarreloj individual élite masculina (41 km).
Lunes 22 de septiembre
3:35 a. m. – Contrarreloj individual sub-23 femenina (23 km).
4:35 a. m. – Contrarreloj individual sub-23 masculino (31 km).
Martes 23 de septiembre
3:45 a. m. – Contrarreloj individual junior femenino (18 km).
7:00 a. m. – Contrarreloj individual junior masculino (23 km).
Miércoles 24 de septiembre
5:30 a. m. – Contrarreloj por equipos mixtos (42 km).
Jueves 25 de septiembre
4:05 a. m. – Carrera en ruta sub-23 femenina (119 km).
Viernes 26 de septiembre
1:00 a. m. – Carrera en ruta junior masculina (119 km).
5:00 a. m. – Carrera en ruta sub-23 masculina (165 km).
Sábado 27 de septiembre
1:20 a. m. – Carrera en ruta junior femenina (75 km).
5:05 a. m. – Carrera en ruta élite femenina (165 km).
Domingo 28 de septiembre
2:45 a. m. – Carrera en ruta élite masculina (267,5 km).
