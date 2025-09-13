Una de las grandes figuras del deporte colombiano volvió a jugar un papel especial en medio de una de las principales competencias en el panorama internacional, a pesar del resultado final.

Egan Bernal tuvo un momento clave en la Vuelta a España en la penúltima etapa de uno de los escenarios más importantes del ciclismo mundial, que tuvo una jornada intensa.

El ciclista colombiano del Ineos Grenadiers demostró sus aspiraciones para ser protagonista dentro de una de las tres grandes y tradicionales carreras del pedalismo.

¿Qué pasó con Egan Bernal en la etapa 20 de la Vuelta a España?

Egan Bernal, que estrenó imagen, estuvo en la pelea de la fuga junto al español Mikel Landa y el italiano Giulio Ciccone en la etapa 20 de la Vuelta a España, pero en el remate sufrió y quedó por fuera de los primeros puestos.

El pedalista colombiano del Ineos Grenadiers incluso pasó en los primeros lugares por la zona en la que hubo bloqueos por parte de personas que apoyaron la causa por Palestina, que provocaron desorden en el trayecto.

Manifestantes pro Palestina intentaron bloquear a los ciclistas en la etapa definitiva de la Vuelta a España 🇪🇸 . Por poco no se generó un grave accidente en la manifestación contra el genocidio de Israel en Gaza.

Sin embargo, el último tramo dejó una fuerte carga para el pedalista que, a pesar de estar en la mira de las cámaras durante buena parte del recorrido, finalizó lejos del

Fue un día decisivo con un recorrido de alta montaña de 165.6 kilómetros que promete emociones fuertes, comenzando en Robledo de Chavela y culminando en la mítica cima de la Bola del Mundo, en el Puerto de Navacerrada. Allí, el colombiano acabó relegado.

Considerada la etapa más dura de esta edición, el trazado por la Sierra de Guadarrama está diseñado para un enfrentamiento directo entre los líderes. Los ciclistas afrontaron un desnivel positivo acumulado de más de 4,200 metros, distribuidos en varias ascensiones clave que desgastarán al pelotón antes del enfrentamiento final.

Bernal fue el mejor de los colombianos en el puesto 21, con un tiempo a 4:51 del ganador de la jornada, que de paso se confirmó prácticamente como el vencedor de la presente edición de la competencia.

¿Quién es el campeón virtual de la Vuelta a España 2025?

El danés Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 de la Vuelta a España y se consolidó como campeón virtual de la edición de 2025, luego de llegar con un tiempo de 3 horas 56 minutos 23 segundos.

El pedalista del equipo Team Visma llegó a un tiempo total de 71 horas 53 minutos 56 segundos en la clasificación general, donde Joao Almeida está en el segundo lugar a un minuto 16 segundos, lejos de arrebatarle la punta.

El británico Thomas Pidcock sorprendió al quedarse con el tercer puesto de la carrera en la versión de 2025 a 3 minutos 11 segundo del líder, en un puesto que pocos esperaban de este deportista.

El mejor ciclista colombiano es Harold Tejada, que quedó en el puesto 12 de la clasificación general después del remate de la etapa 20 de la Vuelta a España para este año. Egan Bernal subió al lugar 17.

¿Cuándo acaba la Vuelta a España 2025?

La Vuelta a España 2025 finaliza mañana, domingo 14 de septiembre. La carrera concluirá con la tradicional etapa 21, un recorrido de 111.6 kilómetros que comenzará en Alalpardo y terminará en el circuito urbano del centro de Madrid, donde se coronará al campeón de esta edición.

Este recorrido es parte de la transición, pero habitualmente no tiene mayores riesgos para quienes llegan en los primeros puestos debido a que son considerados de trámite por el tipo de trayecto.

Precisamente, es por esa razón que había una especial atención por parte de los fanáticos en el panorama internacional con la penúltima jornada en la etapa 20 de la Vuelta a España debido a su fuerte exigencia, en especial en la subida final.

Cabe resaltar el esfuerzo por parte de los ciclistas colombianos, con Egan Bernal como uno de los ganadores de las etapas en la edición de 2025 en esta tradicional competencia ciclística.

