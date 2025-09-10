En una jornada épica marcada por la exigencia del Alto de El Morredero, el joven italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se alzó con la victoria en la etapa 17 de la Vuelta a España, disputada este miércoles 10 de septiembre.

El recorrido de 143.2 kilómetros, que partió desde O Barco de Valdeorras y culminó en un final de alta montaña en Castilla y León, fue el escenario perfecto para que el corredor de 21 años demostrara su talento y consolidara su liderato en la clasificación de los jóvenes.

Acá, el final de la etapa:

Pellizzari, quien ya había destacado en etapas previas por su capacidad en las subidas, protagonizó una actuación impecable en la ascensión final al Alto de El Morredero, una cima de primera categoría con 8.8 kilómetros al 10 % de pendiente media y tramos que alcanzaron el 16 %.

El italiano supo gestionar sus fuerzas en los primeros kilómetros de la etapa, manteniéndose en el pelotón principal mientras los favoritos se vigilaban de cerca tras las protestas que afectaron la jornada anterior.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 17:

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 64:53:55 2. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) + 50 3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) + 2:28 4. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 3:04 5. Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) + 3:51 6. Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) + 4:57 7. Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) + 4:59 8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) + 6:24 9. Torstein Træen (Bahrain Victorious) + 7:06 10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 10:16

Harold Tejada es 12 a 15:36 del líder Vingegaard.

Cómo será la etapa 18 de la Vuelta a España

La Vuelta a España 2025, en su aniversario número 90, llega a su recta final con una etapa 18 que promete ser clave para definir la clasificación general.

Este jueves 11 de septiembre, los ciclistas se enfrentarán a una contrarreloj individual (CRI) de 27.2 kilómetros con inicio y final en Valladolid, un recorrido que pondrá a prueba a los especialistas contra el crono y podría generar diferencias significativas entre los favoritos.

Acá, el perfil de la etapa 18:

La etapa 18 es un trazado prácticamente llano, con un desnivel acumulado de solo 140 metros, lo que la convierte en un escenario ideal para los rodadores más potentes.

