La tercera y última gran competencia del año, la Vuelta a España, ha tenido un gran espectáculo deportivo, con los favoritos dándose leña, como se dice popularmente, y una clasificación general todavía muy apretada, por lo que habrá emoción hasta las últimas etapas.

(Ver también: Egan Bernal vuelve a la gloria: ganó la etapa 16 de Vuelta a España en un final emocionante)

Sin embargo, también hay que destacar que se han presentado hechos extradeportivos que han afectado el desarrollo normal de la carrera, pues a lo largo de todas las jornadas protestantes pro Palestina se han reunido para expresar su descontento con respecto a lo que pasa con Israel.

De hecho, la jornada 11 tocó detenerla, por lo que no se reportó ningún ganador, mientras que la 16 tocó recortarla en 8 kilómetros y por eso Egan Bernal se quedó con la victoria después de muchos años.

Lee También

Esto ha afectado a todos los deportistas, quienes ya tomaron una decisión si vuelve a ocurrir.

Te lo estamos contando en directo desde Pontevedra.

Decenas de activistas abarrotan la etapa de La Vuelta en Mos para denunciar el genocidio en Gaza.

La policía despliega, la gente resiste. 📽️ pic.twitter.com/jVfzhXjpYk — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) September 9, 2025

Qué pasará con la Vuelta a España

Tal como reportó el diario Marca, que sigue muy de cerca toda la actualidad de la competencia, en la mañana de este miércoles los ciclistas de todos los equipos se reunieron por lo que ha estado pasando y tomaron una contundente decisión: si se vuelven a presentar problemas, se pararán y no competirán más.

🚨 Aumenta la tensión en @lavuelta Los corredores han votado esta mañana tres opciones y ha ganado una de forma clara. 📌 Ayer les tiraron chinchetas a la cara. 🛑Si sigue habiendo protestas, los corredores pararán. Todos apoyan a @lavuelta 📹 Te lo cuenta @nacholabarga pic.twitter.com/oTRW8pWMHP — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) September 10, 2025

Esa sería una situación bastante grave, ya que eso significaría que no habría campeón, lo cual nunca ha ocurrido desde que se lleva a cabo esta competencia.

Así las cosas, los organizadores y las autoridades locales necesitan ser mucho más estrictos con los controles en las etapas restantes, principalmente en la línea de meta donde más se reúnen personas para ver al ganador de la jornada y luego la premiación de los respectivos líderes.

(Ver también: La hazaña de Egan Bernal con su victoria en la Vuelta a España; hace tres años casi muere en accidente)

Cuántas etapas quedan en la Vuelta a España

Cabe recordar que este miércoles se está llevando a cabo la jornada 17 de 21, destacando que la competencia irá hasta el próximo domingo, 14 de septiembre, cuando se llegue a Madrid.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.