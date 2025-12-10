La delantera colombiana Mayra Ramírez, una de las futbolistas más destacadas del país y figura del Chelsea y de la Selección Colombia femenina, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por su desempeño en las canchas.

La goleadora reapareció en territorio nacional para disfrutar de sus vacaciones mientras se recupera de una lesión, y su presencia en un concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio desató una ola de comentarios sobre su vida sentimental.

En varios videos difundidos en plataformas digitales se ve a la jugadora en compañía de una mujer con la que compartió toda la noche y con quien, aparentemente, tiene una relación amorosa.

Acá, el video en cuestión:

Feliz y en pleno romance se le vio a la extraordinaria Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia femenina y quien juega en el Chelsea en la Women’s Super League de Inglaterra, durante el concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio. Un momento para el amor y la diversión. pic.twitter.com/wEDtrSLD6K — Donde Está La Noticia Está Misael (@dondeestalanoti) December 7, 2025

Las imágenes llamaron la atención de los internautas debido a las muestras de cariño entre ambas, que incluyeron abrazos, cercanía constante e incluso besos. La conexión entre ambas era evidente, y en algunos fragmentos se aprecia que se dedicaban partes de las canciones del reconocido artista vallenato.

Aunque la futbolista no ha hecho oficial ninguna relación, todo apunta a que la mujer que la acompañó en el concierto sería Alejandra García, quien ha sido vinculada en varias oportunidades con la jugadora debido a la interacción frecuente entre ambas en redes sociales.

Según lo visible en sus cuentas personales, García es administradora comercial y suele compartir publicaciones relacionadas con su estilo de vida.

Acá, algunas fotos de quien sería la novia de Mayra Ramírez:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Garcia (@lejamoreno)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Garcia (@lejamoreno)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Garcia (@lejamoreno)

En las redes sociales, tanto Mayra como Alejandra han intercambiado mensajes y reacciones en fotos y videos, algo que para varios fanáticos no ha pasado desapercibido. Aunque estos gestos no son una confirmación, sí han alimentado la especulación de que entre ellas existe un vínculo más cercano que una simple amistad.

Por ahora, ni Mayra Ramírez ni Alejandra García se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir los rumores que crecieron tras la aparición en el concierto de Silvestre Dangond. La goleadora ha mantenido su vida privada lejos de las declaraciones y se ha centrado principalmente en su proceso de recuperación.

Cabe recordar que la futbolista se encuentra actualmente fuera de las canchas debido a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva. Esta situación la llevó a regresar temporalmente a Colombia, donde aprovecha su tiempo libre para descansar y estar cerca de sus seres queridos mientras avanza en su rehabilitación.

Se estima que Ramírez pueda volver a competir con el Chelsea a comienzos de 2026, una noticia esperada tanto por su club como por la Selección Colombia femenina.

