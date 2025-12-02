Desde hace varias semanas circuló en redes sociales una imagen, tomada de un video de Marcela Reyes, en el que se ve la cama de la DJ y, junto a ella, la foto de un hombre que se parece mucho a alias ‘Chipi’, un investigado en más de doce oportunidades por delitos como tortura, homicidio agravado, venta de drogas, entre otras acciones, algunas de ellas probadas por la Fiscalía, razón por la que tiene una condena de 52 años de prisión.

Aunque ella nunca ha negado ni confirmado su vínculo amoroso con este peligroso hombre, sí ha defendido a capa y espada que su vida privada no puede enlodar todo lo que ha trabajado durante tantos años, pues lleva más de 8 años de figuración pública, en la que ha desarrollado su carrera como DJ, empresaria e ‘influencer’.

De hecho, en una denuncia pública que hizo B-King antes de morir, él habló de la nueva pareja de Marcela Reyes, aunque ella, cuando el cantante de reguetón murió, dejó claro que nada tenía que ver este hecho. Esto fue confirmado, hasta el momento, por las investigaciones adelantadas por las autoridades en México, que llevaron el caso a otro tipo de negocios.

Todo esto ha hecho que a Marcela Reyes se le critique constantemente en redes sociales. Ella ha mantenido silencio la mayoría de las veces, pero recientemente decidió responder a una de los comentarios en redes sociales y desató un nuevo maremágnum de señalamientos en su contra.

En esta oportunidad, la DJ decidió responder a un comentario que hablaba sobre sus visitas a la cárcel, pues estas han quedado grabadas. “Aquí no hay necesidad de cobrar por que (SIC) yo facturo y no poquito jejeje… se lo doy gratis (SIC) me puedo dar ese lujo”, escribió en el comentario. Luego compartió este mismo comentario con un mensaje que decía: “A mi hombre quien (SIC) le puede cobrar con lo papasito (SIC) que está” Yo se lo doy gratis”.

De ahí en adelante, Marcela decidió mostrar parte de lo que ha obtenido en los últimos años. Según ella, todo ha sido producto de su trabajo como DJ y este ha sido suficiente para vivir en lujosas casas, comprar carros deportivos y camioneta carísimas, darle una excelente calidad de vida a su familia, entre otros lujos.

