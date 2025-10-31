La reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes publicó en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de fe, dolor y esperanza luego de confirmarse la captura del presunto autor intelectual del asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

“En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad. El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me aliviana el alma ver la justicia de Dios”, escribió Reyes, expareja de B-King.

Acá, el mensaje de la DJ:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela Reyes (@marcelareyes)

Marcela Reyes, quien fue pareja del cantante B-King durante aproximadamente siete años, compartió públicamente su postura después de la detención de ‘el Comandante’. Su mensaje en Instagram refleja no solo la exigencia de justicia, sino también la carga emocional que ha llevado tras la trágica muerte del artista colombiano.

Esta frase, que ella misma compartió, resuena por lo que representa en su vida: un proceso de duelo, de espera de respuestas, de resignación activa y de confianza en que la verdad —y la justicia— se impondrán.

Su pronunciamiento también llega después de que, tras la desaparición y asesinato de B-King (Bayron Sánchez) junto al DJ Regio Clown, ella había sido una de las voces que solicitó justicia y apoyo diplomático para que el caso no quedara impune.

Desde el ámbito personal, el mensaje de Reyes enlaza con la pérdida de B-King, su vínculo familiar, y la convicción de que algo grave se ocultaba tras el crimen. Aunque no aborda directamente los detalles de la investigación, expresa una firme exigencia: que “se siga haciendo justicia”.

¿Qué se sabe de la captura de ‘el Comandante’?

Las autoridades mexicanas, por medio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), confirmaron la detención de Cristopher N., alias ‘el Comandante’, señalado como autor intelectual del doble homicidio de los artistas colombianos.

Capturan a quien ordenó asesinato de BKing y Regio Clown: Es Cristopher Camacho, el “Comandante”, con quien se iban a ver los djs colombianos. Era una trampa: el detenido ordenó matarlos por venta de 2CB, negocio de la Unión. pic.twitter.com/gUVw3dpKRm — Antonio Nieto (@siete_letras) October 31, 2025

El doble homicidio se relaciona con la desaparición de B-King y Regio Clown el 16 de septiembre, y el hallazgo de sus cuerpos desmembrados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

La captura de ‘el Comandante’ se da junto con la detención de al menos otras 16 personas vinculadas al caso, muchas de ellas de extranjero.

Según la carpeta de investigación, ‘el Comandante’ habría coordinado el engaño hacia las víctimas: se habría hecho pasar como socio o aliado de Regio Clown para concretar una reunión que permitió el traslado de ambos artistas hacia el lugar donde fueron asesinados.

El móvil investigado: la comercialización de drogas sintéticas (como el “tusi” y la llamada “Coco Chanel”), control de territorios de venta, y una deuda que relacionaría a los artistas con grupos delictivos.

Un dato clave: una conversación filtrada daba cuenta de que Regio Clown debía reunirse el 16 de septiembre con ‘Mariano’ y ‘el Comandante’, lo que confirma el papel de este último como enlace hacia el crimen.

